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Chuck Norris, en directo: última hora de la muerte del actor y reacciones

Muere a los 86 años el actor Chuck Norris

El actor Chuck Norris en una imagen de archivo

El actor Chuck Norris en una imagen de archivo / JERRY MARKLAND

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Chuck Norris, figura de acción del cine estadounidense y leyenda de las artes marciales, ha muerto a los 86 años, informó este viernes su familia en un comunicado.

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