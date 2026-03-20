Chuck Norris, en directo: última hora de la muerte del actor y reacciones

De maestro de artes marciales a leyenda del cine

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, la carrera como actor de Chuck Norris está íntimamente ligada a su trayectoria en las artes marciales. Tras alistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue destinado a Corea, donde comenzó a formarse en artes marciales. Cuando regresó a su país, abrió su propia academia y se proclamó campeón mundial de kárate de peso medio, hazaña decisiva para que Bruce Lee reparara en él y lo fichara para el reparto de El furor del dragón.

Aunque su incursión en el cine se produjo a finales de los sesenta, su gran punto de inflexión llegó en aquella cinta de 1972 donde Norris interpretó al rival del protagonista encarnado por Bruce Lee en el ya legendario combate del Coliseo. Aquel papel en El furor del dragón dio visibilidad internacional a Norris y marcó el inicio de una carrera que fue creciendo de manera progresiva durante el resto de la década. En esos años empezó a asentarse como protagonista de cintas de acción hasta convertirse en una presencia habitual del género con títulos como Los valientes visten de negro (1978) y Fuerza 7 (1979).