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Chuck Norris, en directo: última hora de la muerte del actor y reacciones
Muere a los 86 años el actor Chuck Norris
Chuck Norris, figura de acción del cine estadounidense y leyenda de las artes marciales, ha muerto a los 86 años, informó este viernes su familia en un comunicado.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias:
Actor por accidente
Norris, que de niño idolatraba a John Wayne, se hizo actor casi por casualidad. Tras dejar la Fuerza Aérea en 1962, se instaló en Los Ángeles, donde, mientras esperaba una oportunidad para formarse como policía, montó un estudio de artes marciales y encontró su vocación.
En 1967, con un título de campeón de karate de Estados Unidos, se volvió el instructor de referencia para celebridades como Steve McQueen, Priscilla Presley y Donny Osmond. Se hizo amigo de Bruce Lee, y debutó como actor con un cameo en "Las demoledoras", de Dean Martin, en 1968. Pero fue el éxito de "El dragón", cuatro años más tarde, lo que llevó a Norris a tomar clases de interpretación.
Reconvertido en un superhéroe
"No quería encarnar más que una imagen positiva", confesaba la estrella al 'New York Times' en 1993. "Quería que me quisieran tal como en la vida real. No quería violencia pura. En mis películas, nunca ataco a nadie. No provoco problemas, los resuelvo."
A lo largo de sus roles, se convirtió en ese superhéroe que reparte golpes a los malos en nombre de una América triunfante. Es simple, ¡y funciona!
El rey de los memes
A finales de 2005, internautas estadounidenses crearon miles de memes sobre este antiguo campeón mundial de karate, que se convirtió en héroe de los hogares estadounidenses gracias a la serie 'Walker Texas Ranger' (1993-2001), burlándose de las cualidades sobrehumanas de sus personajes.
"Cuando Chuck Norris mira al sol, éste parpadea."
"Chuck Norris ya ha contado hasta el infinito; dos veces."
Después de reírse de ellos, el actor terminó en 2007 demandando al editor que compiló estos "Chuck Norris Facts" en un libro. "Algunos de los hechos son racistas, obscenos o muestran al Sr. Norris participando en actividades ilegales", detallaba la demanda.
Su película más épica
Estrella del cine de acción, entre las más icónicas destaca la protagonizada junto a Bruce Lee, 'El Furor del Dragón', donde al final se enfrenta en un combate épico a Tang Lung (Bruce Lee) en el Coliseo de Roma, siendo derrotado.
Norris también fue famoso por protagonizar la serie de televisión 'Walker, Texas Ranger' desde 1993 hasta 2001. Norris interpretaba al Ranger de Texas Cordell Walker, un policía tejano duro que defendía a toda costa los buenos valores, así como también la ley y la justicia.
Así contó el propio Norris su vida
"Antes de mis carreras en televisión y cine, fui campeón de artes marciales. Entre 1964 y 1968, gané numerosos títulos amateurs de kárate a nivel estatal, nacional e internacional. En 1968, competí y gané el campeonato mundial profesional de kárate de peso medio, derrotando a los mejores luchadores del mundo. Mantuve ese título hasta 1974, cuando me retiré como seis veces campeón mundial profesional invicto de peso medio. En 1968, fui incluido en el Salón de la Fama de Black Belt como Luchador del Año. En 1975, fui nombrado Instructor del Año; y en 1977, recibí el honor de Hombre del Año"
Pasado militar en Corea
Norris, hijo de padres divorciados, se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1958, y fue enviado a la Base Aérea Osan, Corea del Sur. Fue allí donde Norris adquirió el apodo de «Chuck» y comenzó su formación en las artes marciales: Taekwondo, Tang Soo Do, coreanas, judo japonés y algo de hapkido.
A su regreso a los Estados Unidos comenzó a practicar boxeo, karate, y jiu-jitsu brasileño.
Icono de la cultura popular
La década de los ochenta fue la de su consagración definitiva. Norris encadenó entonces algunos de los proyectos más representativos de su filmografía, entre ellos Furia silenciosa (1982), McQuade, lobo solitario (1983), Desaparecido en combate (1984), Invasión USA (1985) y Delta Force (1986). En ese periodo consolidó la imagen del héroe contundente, sobrio, hipermilitarizado y de inquebrantable código, una clase de personaje que terminó definiendo su lugar dentro del imaginario popular del cine estadounidense.
En los noventa, Norris encontró una segunda gran vida en televisión con Walker Texas Ranger. Entre 1993 y 2001, la serie emitió 196 episodios a lo largo de nueve temporadas que terminaron por convertirlo en un icono de la cultura popular. Dio vida a Cordell Walker, un ranger texano que reunía buena parte de los rasgos que habían definido sus personajes cinematográficos: disciplina, sentido de la justicia y habilidades de combate.
De maestro de artes marciales a leyenda del cine
Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, la carrera como actor de Chuck Norris está íntimamente ligada a su trayectoria en las artes marciales. Tras alistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue destinado a Corea, donde comenzó a formarse en artes marciales. Cuando regresó a su país, abrió su propia academia y se proclamó campeón mundial de kárate de peso medio, hazaña decisiva para que Bruce Lee reparara en él y lo fichara para el reparto de El furor del dragón.
Aunque su incursión en el cine se produjo a finales de los sesenta, su gran punto de inflexión llegó en aquella cinta de 1972 donde Norris interpretó al rival del protagonista encarnado por Bruce Lee en el ya legendario combate del Coliseo. Aquel papel en El furor del dragón dio visibilidad internacional a Norris y marcó el inicio de una carrera que fue creciendo de manera progresiva durante el resto de la década. En esos años empezó a asentarse como protagonista de cintas de acción hasta convertirse en una presencia habitual del género con títulos como Los valientes visten de negro (1978) y Fuerza 7 (1979).
Icono global
Chuck Norris se convirtió en un icono global gracias a sus papeles en películas de acción de los años 80, como "The Delta Force" o "Missing in Action", y, sobre todo, por su inolvidable papel como el ranger Cordell Walker en la serie "Walker, Texas Ranger", emitida en la década de los 90. Su figura trascendió la pantalla: fue cinturón negro en varias disciplinas de artes marciales, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1989 y llegó a ser nombrado ranger honorífico del estado de Texas en 2010. Su relación profesional y personal con Bruce Lee, con quien compartió entrenamiento y la mítica película "El furor del dragón" en 1972, ayudó a cimentar su leyenda.
Hospitalizado el jueves
El actor había sido hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica, según el portal estadounidense 'TMZ'. "Las últimas 24 horas se produjo una emergencia médica en la isla de Kauai que llevó a Chuck al hospital", recogía ayer el citado medio.
Asimismo, el portal también aseguraba que el intérprete había evolucionado favorablemente. “Nos han dicho que Chuck está de buen humor y contando chistes”, apuntaba ayer una persona de su entorno. El mencionado medio también explicaba que Norris había estado entrenando en la isla.
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