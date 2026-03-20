Carles Portell: «Traje a los Trogloditas por mis 40 años y yo hacía de Loquillo»

En mayo de 2023, en La Diva, Carles Portell y sus Conciertos Imposibles consiguieron llevar a Girona a Theo Lawrence, conocido como The Country Crooner. No hacía demasiado que había sido portada de la edición francesa de Rolling Stone, para poner en valor la altura del artista, y quienes fueron, cerca de un centenar de personas, explican que fue un recital memorable. Country-rock con toques de blues y soul para sibaritas. Hacía poco que había nacido la asociación que da nombre al ciclo, de la mano de Portell, melómano declarado, y dos amigos Llorenç Juanola y Jordi Solé, de Music Lan, técnico de sonido de El Último de la Fila, que hoy está plenamente consolidada en la movida cultural de la ciudad. La filosofía está clara: llevar a Girona conciertos y artistas fuera del circuito comercial, en un país en el que los conciertos de reducido formato son minoría y todo pasa por grandes festivales y macroconciertos, que se llevan la mayoría de las subvenciones. También se busca acercar a la gente a estilos como el rock, blues, country y folk americano.

Pero para encontrar el embrión de todo ello hay que retroceder varios años más, concretamente hasta el 2013. Portell, natural de Figueres, de 52 años, afincado desde hace más de veinte años en Girona, siempre había imaginado organizando conciertos en la masía que la familia de su mujer tiene en Corçà. Y mira por dónde que hace trece años empezó a hacerlo. El primero lo protagonizó el pianista Lluís Coloma, recomendación de su hermano, músico profesional, ahora con La Principal de Bisbal, profesor de piano y que también hace carrera con un trío de jazz. Luego vino otro de los Trogloditas, sin Loquillo, porque él fue quien se puso a cantar esa noche. La de su 40 aniversario. «Durante una época me gustaba mucho Loquillo e incluso los veranos me iba de gira con ellos porque tenía un amigo que les traía el merchandising», recuerda.

Así durante unos años se fueron dando conciertos, siempre con grupos por descubrir, sin promocionarlos, y abiertos a vecinos, amigos y amigos de sus amigos. «Cómo hacían los blusman de antaño en EEUU, que iban a tocar por las casas». Incluso un día llegó a tener entre el público a Carles Puigdemont, cuando era presidente de la Generalitat, precisamente una noche que se presentaron los Mossos porque aunque la masía está aislada «y el concierto era muy tranquilo», un vecino llamó a la policía para quejarse. Se acababa una etapa, bonita porque le había permitido conocer a muchos músicos y grupos, que incluso se quedaban a pasar un par de noches en la Masia, en un ambiente amistoso. Lo financiaban entre todos, «pagando unos 35 euros que debían servir para que hiciera la cena, hubiera copas, pagamos el grupo y también el equipo y mesa de sonido».

Cambio de enfoque

A partir de ahí, «y como a mí me gusta hacer las cosas bien, y bajo la legalidad», Portell pensó que debía cambiar de emplazamiento y enfoque. Se empezó a plantear crear una asociación y organizó conciertos en Girona, en La Diva de la calle Figuerola, y en algún restaurante. Eran los años antes de la pandemia, y en tiempos de post-cóvid, ya nació el proyecto actual. Los Conciertos Imposibles bajo la batuta de un agente de seguros que, además, tiene también una empresa familiar, un laboratorio de construcción, en Figueres. «La música me lleva trabajo pero no es mi trabajo. Siempre digo que como no tengo tiempo, me busco cosas por hacer», relata nuestro protagonista. Nos situamos ahora en el 2023. Portell había programado un concierto «muy posible» de un músico catalán, diremos el pecado pero no el pecador, «que fue un fracaso porque entraba, salía, y nos la envolvió», y se le ocurrió, de repente, el nombre que bautizaría era que era posible que va a parecer: « un buen planteamiento porque la idea era llevar a grupos que difícilmente pasarían por Girona».

El primero fue aquel que hablábamos al principio del artículo, protagonizado por Theo Lawrence. En 2023 no hubo más. En 2024 el programador Portell llevó cinco (Ward Hayden & The Outliers, Session Americana, Hannah Aldridge, Dayna Kurtz & Robert Maché y Jesper Lindell+Thom Chacon, y la cosa fue cogiendo vuelo. El año pasado fueron siete recitales (Restos, Eddy Smith & Ben 50 The Eskimo Brothers, US Rails y Ward Hayden & The Outliers, el mismo número que este 2026: empezó con Jeffrey Foucault Trio, en mayo vendrán Cordovas, y pasado el verano tendrá Kyle Lacy, Greg Izor, My Darling Clementine, Matt Woods y uno solo, Uno que de tener ganas de descubrir cosas nuevas. La gente viene a ciegas a los conciertos, no conoce nada de los grupos, comprando sus discos. cede el local gratuitamente y se hace suyo el ciclo.

A la hora de realizar la programación intervienen varios factores. Explica que «retroalimentamos el cartel con los conocimientos y recomendaciones que nos hacen los propios músicos: cuando podemos, hacemos escapadas a EEUU a descubrir nuevos grupos y los mismos artistas que hemos traído nos invitan a su casa. Con todo esto es lo que ganamos: compartir experiencias y la pasión por la música». Sólo dan conciertos que difícilmente llegarían a la ciudad, no actúan como promotores habituales ni contratan bandas locales y son tan románticos que incluso dan valor a la entrada física como recuerdo. La puedes reservar online pero cuando llegas te la dan impresa. «Cuando termina el concierto, hay venta y firma de vinilos y pósters. Nosotros somos coleccionistas de recuerdos y la gente se engancha con esto porque cuidamos la experiencia global del concierto», dice. La financiación se cubre con la cuota del medio centenar de socios que tiene la asociación y las entradas de los conciertos, que suelen tener un precio en torno a veinte euros.

De la música que suena hoy en las emisoras de radio convencionales no quiere saber demasiado. «Ni Oques Grasses, ni Bad Gyal ni tantos otros... y eso que a algunos les conozco. Me gusta la música pero es como si a mí, que me encanta el fútbol y el baloncesto, me hacen ver balonmano. Sí, es deporte, pero nada me dice», subraya. Podemos perdonarle, sobre todo por Ocas. Y más cuando confiesa que aparte de esta pasión por la música es abonado del Girona y del Bàsquet Girona, y fiel a Montilivi y Fontajau.