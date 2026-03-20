Cap Butaca Buida 2026: 288 espectáculos listos para celebrar este sábado la fiesta del teatro

Si hay algo en común entre el Día del Libro y el Día del Teatro del Cap Butaca Buida es que ambas iniciativas surgieron de personas implicadas en el sector cultural y que ambas han arraigado. La Diada de Sant Jordi, que se celebra cada 23 de abril desde 1930, surgió gracias al impulso inicial de Vicente Clavel Andrés, escritor valenciano residente en Barcelona que acogió la Cámara Oficial del Libro de la capital catalana. La diada del teatro responde a una idea de Eduard Voltas y Mabel Mas, responsables entonces de 'Time Out', que Adetca (Associació de Empreses de Teatre de Catalunya) acogió con entusiasmo. No tiene una fecha concreta pero siempre se celebra un sábado de marzo antes del Día Mundial del Teatro. El éxito de público de la primera edición impulsó la segunda, donde se consiguió un nuevo reto de asistencia. Esta tercera edición con más espectáculos, funciones y entradas a la venta pinta muy bien sobre el papel. "Las previsiones son buenas. La gente ya conoce Cap Butaca Buida y se ha activado antes. La venta anticipada va a buen ritmo", declara Isabel Vidal, presidenta de Adetca.

Este año 288 espectáculos esperan llenar las salas en la fiesta del teatro. De momento 248 espacios -frente a los 176 del año pasado- ofrecerán 324 espectáculos en una diada que se expande por primera vez a Andorra y Buenos Aires con un escenario cada uno y amplía su presencia considerablemente en País Valencià, que pasa de un teatro el año pasado a 20, y de Mallorca, que de tres pasa a 9. Y l'Alguer también se ha apuntado a la iniciativa con una sala. En total, hay más de 90.000 butacas disponibles actualmente este sábado. Son 10.000 más que el año pasado. "Si la venta es similar de momento al año pasado y contamos con más salas, lo normal sería superar los 70.000 espectadores de 2025", comenta Vidal.

"Las previsiones son buenas. La gente ya nos concoce. La venta anticipada va a buen ritmo" Isabel Vidal — Presidenta de Adetca

En Catalunya, Barcelona con 157 escenarios preparados entre salas, centros cívicos y ateneos que participan en una iniciativa que está abierta a todos aquellos que programen espectáculos profesionales de artes escénicas. Le siguen Girona con 20, Tarragona con 22 y Lleida con 17. Este año la diada del teatro cuenta con más salas y butacas que nunca. "Esta es una fiesta abierta a todo tipo de equipamientos escénicos y también a espectáculos de calle que quiere sumar", señala la presidenta de Adetca. Es una iniciativa que ha calado. En previsión de las ganas de muchos de participar en esta jornada festiva y cultural, muchos teatros se han animado a programar doble función. Esto ya era normal en salas de Barcelona, no tanto de fuera.

El momento en el que se desveló la cifra de espectadores del Cap Butaca Buida 2025. / Berta Tiana

Y es que, igual que en Sant Jordi, un día en el que gente que nunca ha comprado un libro lo hace, también en las salas de teatro notan que coincidiendo con Cap Butaca Buida muchos aprovechan para descubrir qué se siente en un teatro con historias que transportan al espectador a otro lugar, propuestas de danza que transmiten emociones sin palabras, montajes de circo que desafían la gravedad, propuestas de humor o de magia. La variedad en la cartelera catalana es enorme. Hay de todo: tragedias, comedias, musicales...

Como ocurre en Sant Jordi, este año Cap Butaca Buida contará con su propio pan, una barra con forma de T ideal para hacer dos minibocadillos para comer antes o después de salir del teatro que se venderá en las panaderías Turris y otras este viernes y el sábado. La tercera edición será para mojar pan, dicen. "El teatro es algo popular, como lo es el pan", defiende Vidal. La idea es que, como ha ocurrido con el Cap Butaca Buida, cada año se vayan sumando más panaderías a la iniciativa que cuenta con el apoyo del gremio.

Betsy Túrnez, la Lloll, Joan Pera y Santi Millán presentan el 'pan del teatro', el 4 de marzo en Barcelona / Marta Cervera

Una fiesta que va a más

Cap Butaca Buida ha conectado con el público desde el primer día. En su inauguración 55.588 espectadores lo celebraron en el teatro. La siguiente edición tuvo 71.441 y esta tercera todo apunta a un nuevo récord. Es cierto que a los catalanes les encanta superar retos pero también se nota el día del Cap Butaca Buida las ganas de querer apoyar a la cultura y al mundo de las artes escénicas. Poner en valor el teatro, el circo, la magia y la danza. Por cierto, el Cap Butaca Buida coincide con Dansa Metropolitana con propuestas de Marina Mascarell en el Mercat de les Flors y de Rocío Molina en el Lliure, entre otras.

"La esencia de ir a ver un espectáculo ha de ser algo tan cotidiano como ir a comprar ese pan bien hecho" Imanol Arias

También Imanol Arias, que vivirá su primera edición de la diada del teatro en el Goya, donde actúa con María Barranco en la comedia 'Mejor no decirlo', aplaude la iniciativa. "Me parece una fiesta entrañable y además la gente responde. La esencia de ir a ver un espectáculo ha de ser algo tan cotidiano como ir a comprar ese pan bien hecho. El teatro, como el pan, está presente todos los días", ha señalado el actor. No le sorprende que la iniciativa haya llegado hasta Buenos Aires donde este año se organiza por primera vez con un concierto en el Casal Català. Y no le extrañaría que en el futuro se extendiera a los 500 teatros de esa ciudad que tan bien conoce.

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Solidaridad

Cada año Adetca anima a los teatros participantes a donar un 2% de la recaudación de la diada del teatre a una ONG. El primer año fue Pallassos sense Fronteres, el segundo Pallapupas. Esta vez se destinará a The Freedom Theater de Yenín, una iniciativa creada en el campo de refugiados de Cisjordania, que utiliza el teatro como herramienta cultural y social. Es la primera vez que se apuesta por una iniciativa extranjera. "Hemos de tener una amplia y abierta al mundo. Queremos poner en valor esta iniciativa cultural y social que ayuda con el teatro a personas que viven una situación muy dura".