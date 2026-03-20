BTS, el coloso del k-pop, alterna riesgo y complacencia en su nuevo disco, 'Arirang'

'Arirang' BTS Big Hit Music Pop ★★★

Que una carrera del calado industrial de BTS se detenga varios años a causa del servicio militar puede sonar excéntrico y nos retrotrae a otra era, pero así son las cosas en Corea del Sur, donde los ciudadanos masculinos deben rendir al estado esa ofrenda de entre 18 y 21 meses de sus vidas. Ahora, 'Arirang' toma el relevo de 'Be' (2020) con mucha tensión acumulada y la voluntad de reanimar su marca y reforzarla con un plus de dureza y filo, sin los trazos de inocencia de etapas pasadas.

'Arirang' evoca la canción popular coreana del mismo título, un símbolo nacional, manejando un mensaje de identidad y de cierre de filas. La raíz cultural solo asoma muy ocasionalmente en el álbum: en el motivo coral que irrumpe a medio trayecto del primer tema, 'Body to body', y en el interludio 'No. 29', que consiste en 38 segundos del sonido resonante de la Divina Campana del Rey Seongdeok. Pero el álbum, todo él en inglés (lejos de aquellos primeros discos con fuerte peso del coreano), es un artefacto pop aparatoso y globalizante, una superproducción presentada en dos ciclos, con una primera mitad avasalladora y una segunda más enfocada a baladas y medios tiempos.

Risas y espadas

La fórmula funciona en ese primer bloque en el que puntúa 'Hooligan', donde se cruzan el rap furioso y el falsete lírico, con cuerdas sinfónicas vertiginosas y ganchos extramusicales (risas siniestras, el roce de las espadas) en una producción dominada por el canario El Guincho (en su única participación del disco). La cultura hip-hop pesa en ese tramo, con cierta pulsión experimental y graves gruesos, a través de la sincopada 'Aliens' y la dinámica invasiva y retumbante de 'FYA' (con Diplo en los controles). Es un BTS severo, más duro del que habíamos conocido y abierto a soluciones sónicas arriesgadas.

Una versión más modulada, también más sobria, se abre paso con 'Swim', la canción elegida como 'single', otra de las mejores del paquete con su mensaje a favor de la perseverancia y el rearme interior, a lomos de una tonada elegante e incisiva. Álgida pieza bisagra, a partir de la cual las cosas decaen un poco. En ‘Merry go round’ se nota la impronta de Kevin Parker (Tame Impala), si bien el tema transmite más pereza que ensoñamiento.

Hay un raro enfoque guitarrero con ecos 'grunge' en 'Like animals', y para localizar la última pieza relevante hay que ir al final y acudir a 'Into the sun', un tema en el que, a través de un 'leitmotiv' poético sencillo y recurrente (el camino regenerador hacia la luz, etcétera), maneja guitarras y armonías vocales, y se transforma y crece hasta construir un notable clímax. Culmina un álbum que combina gestos de atrevimiento y secuencias complacientes, y que deja un balance de canciones (sobre todo, en su primera parte) que darán juego en las noches de 'stadium pop' que están por venir. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Preservers of the pearl' Daniel Romano and The Outfit You’ve Changed Records Rock ★★★★

El muy prolífico músico canadiense parece haber dado al fin con una formación estable y, para celebrarlo, se marca un disco que reivindica su condición de esfuerzo grupal, con contribuciones de otros miembros en la composición y un sonido vigoroso y compacto que combina 'riffs' guitarreros de alto voltaje con melodías y armonías vocales de power pop y pinceladas de folk-rock (la estupenda 'Play with the wild'), soul y country, todo bañado en una atmósfera inequívocamente setentera. Rafael Tapounet

'Punt de creu' Xarim Aresté RGB Suports Rock-folk ★★★★

El músico de Flix pone ahora en el centro su instrumento primario, la guitarra, acústica y contagiada de 'dylanismo', y eléctrica con derivas 'funky' y ramalazos enfurecidos. Siempre al servicio de canciones llanas y de minuciosa elaboración, que fluyen y se transforman, desplegando temperamento, dinámicas ensoñadoras y suaves pellizcos de soul. Otra obra exquisita, acogedora y con sondas de profundidad, portadora de una seducción fuera de tiempo. J. B.