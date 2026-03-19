Rosalía dedica una canción a Loli Bahia durante su concierto en París

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado lunes en Lyon y sigue su ruta por Francia. Este miércoles, la artista catalana, de 33 años, actuó en París, en su primera noche de las dos que ofrecerá en la capital francesa. La segunda parada del tour, además de buscar acallar los rumores sobre un supuesto 'playback' en la canción 'Mio Cristo Piange Diamanti', ha sido muy comentada por la presencia de la modelo francesa Loli Bahia, con la que se ha relacionado a la artista catalana en los últimos meses.

La modelo apareció en el estadio con un ramo enorme de flores y compartió algunos vídeos y fotografías del concierto en sus redes sociales, como muestra de lo unidas que están. Por su parte, Rosalía, durante la interpretación de 'La rumba del perdón', interrumpió la canción para lanzar una dedicatoria en directo: "Pa' mi Jonh, pa' mi Isa, pa' mi Loli".

Rosalía y Loli Bahia llevan unos meses viéndose. Algunas fuentes aseguran que la modelo francesa, 10 años más joven que la de Sant Esteve Sesrovires, viajó a Madrid el pasado noviembre para verse con la cantante y celebrar el lanzamiento de 'Lux'. Volvieron a coincidir luego en París, donde asistieron al concierto que Lady Gaga y al 'show' de la banda mexicana Latin Mafia.

En diciembre, Rosalía estuvo disfrutando del verano y la despedida del año en Brasil, en Río de Janeiro. Algunos fans compartieron en sus redes sociales algunos vídeos donde Rosalía y Loli se dan un baño nocturno en la playa de Ipanema para recibir el año.

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También estuvieron poco después en París, donde algunas imágenes mostraban cómo salían juntas de un taxi y paseaban relajadas y de compras por las calles de la capital francesa. Unas semanas después se dejaron ver juntas por las calles de Barcelona.