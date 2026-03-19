Nace el Blaumarí Music, un ciclo de conciertos en un escenario levantado sobre el mar en el Port Vell

Una nueva muestra musical se suma a la oferta de primavera-verano barcelonesa y lo hace en un enclave y formato inéditos: el Blaumarí Music construirá su escenario en una plataforma sobre el mar en el Port Vell, en concreto en el Moll de Barcelona, el del World Trade Center y la torre del teleférico. Por allí desfilarán un total de 17 artistas, de las escenas catalana, española e internacional, a lo largo del mes de junio, entre ellos nombres como Kamasi Washington, Joss Stone o Rufus Wainwright.

La ubicación del escenario aparece como el factor distintivo más vistoso. Se asentará sobre las aguas frente al muelle, en el tramo inicial de su orilla norte, encarado a Tarragona, y de manera que, detrás del artista, asomarán el monumento a Colom y el perfil de Barcelona. Un montaje que comporta “un trabajo de ingeniería espectacular”, explica a este diario su director artístico, Martín Pérez Romagosa. “Habrá buzos trabajando durante 15 días para fijar el escenario, colocando 12 ‘muertos’, piedras cuadradas de hormigón de cinco toneladas cada una, para fijarlo y nivelarlo para que no le afecte el menor movimiento de los barcos”. La propuesta ha generado un gran interés en el sector, asegura. “Hay artistas que vendrán porque les ha cautivado el proyecto y la ubicación”.

Del jazz a la rumba

El Blaumarí Music se inaugurará el 10 de junio con la actuación de un artista por confirmar, cuya identidad se anunciará este viernes. Dos días después acogerá al saxofonista Kamasi Washington, figura destacada del jazz contemporáneo. El gaitero gallego Carlos Núñez (13) y el reggae-pop de UB40 feat. Ali Campbell (14) completarán el cartel del primer fin de semana.

La parcela internacional ofrece luego como ganchos al grupo sueco The Cardigans (16), la institución ‘funky’ Chic, con Nile Rodgers al frente (21), la voz soul de Joss Stone (24) y al histórico Alan Parsons (25). También a James, grupo surgido en la escena pop de Manchester en los 90 (27 de junio) y al cantante-guitarrista-pianista Rufus Wainwright (28). El programa se completa con la ópera ‘La traviata’ (15 de junio), el regreso de los rumberos Gipsy Kings (by André Reyes) (17), la reunión de Sau (18), el cantautor pop gallego Xoel López (19), la ‘Nit d’havaneres’ (20) y la fusión de electrónica y orquesta de Dj Symphonic (22). Habrá un concierto más, el 17º, por precisar, así como una oferta de ‘village’ y otras actividades que se prolongarán durante el mes de julio y que se anunciarán en las próximas semanas.

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El Blaumarí Music trabajará con un doble aforo, 2.500 personas en el formato con asientos y 3.800 en el mixto, con una parte del público de pie. Se presenta como ciclo y no como festival, denominación esta que Pérez Romagosa considera “muy genérica” porque “suele asociarse a convocatorias de mucho público en dos o tres días”. Lo organiza la empresa Jardins Blau Marí y cuenta con Martín Pérez Llombarte, padre del director artístico (hasta hace poco al frente de Concert Studio, promotora del desaparecido Alma Festival, en el Poble Espanyol) como asesor externo. Pérez Romagosa destaca la “muy buena predisposición” del Port Vell para encajar el proyecto y su ayuda “en cuestiones técnicas como la ingeniería marina”. Las entradas de los conciertos se pondrán a la venta el lunes a las 10.00 horas.