Imanol Arias y María Barranco se retan en 'Mejor no decirlo'

Dos famosos y veteranos actores, Imanol Arias y María Barranco, protagonizan 'Mejor no decirlo', una comedia de Salomé Lelouch con una puesta en escena del argentino Claudio Tolcachir. Arias la estrenó en Buenos Aires con la actriz Mercedes Morán. El montaje llega muy rodado a Barcelona, donde recalará hasta el 12 de abril con la versión española junto a Barranco, estrenada en Madrid esta temporada y actualmente de gira por España. Tolcachir describe esta obra como "una provocación". Solo el público juzgará al final de la función si decir siempre la verdad es tan importante en la pareja o si hay cosas que es mejor no decirlas por el bien de la convivencia.

Barranco y Arias encarnan a un matrimonio en la sesentena, ambos en segundas nupcias, que hablan de todo tipo de temas actuales: desde temas políticos a cirugía estética. Se retan con puntos de vista diferentes, a menudo opuestos. Pero uno de ellos esconde un secreto, "un dolor que lleva 30 años ocultándolo y manejándolo", ha explicado Arias en la presentación del montaje. "Es una pareja que pase lo que pase, se quiere", apunta Barranco. "Hacer esta función es como tener un orgasmo", ha añadido la actriz malagueña que siempre ha destacado por su sentido del humor. Hay muy buena química entre ambos. Arias, especialmente hablador, declaró sentirse muy feliz, no solo por disfrutar con este proyecto sino porque "estoy recién casado y a punto de ser abuelo a mis 70 años". Para él será su debut en este rol que Barranco ya ha incorporado hace tiempo: tiene cuatro nietos de entre 9 meses y 10 años.

En 'Mejor no decirlo' interpretan a un matrimonio que considera vital saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero, ¿qué sucedería si por por una vez optan por contárselo completamente todo? En la obra aparecen temas como la convivencia, los condicionantes sociales, el estatus, la sexualidad, el cambio climático y sale a relucir entre los personajes la desigualdad de género y sus inclinaciones políticas. Arias ha asegurado que el texto es una alabanza a la comunicación y una invitación a escuchar al otro. Los dos protagonistas hablan constantemente en el montaje, incluso durante su sesión de Tai Chi.

María Barranco e Imanol Arias en un momento de 'Mejor no decirlo'. / Javier Naval

"Dialogar es algo necesario aunque no abunda", ha destacado Barranco. Y respecto a la importancia de decir la verdad siempre, la actriz ha añadido: "las cosas se pueden decir sin ofender y sin mentir pero soy partidaria de maquillarlas. Hay mucha gente que se cree que por decir la verdad es auténtica pero tampoco porque hay mucho hijo de puta".

'Mejor no decirlo' muestra que se puede tener un pensamiento crítico, hacerse preguntas y tener diferencias pese a que saber exponer sin ofender y respetar las opiniones del otro no siempre es fácil. "Los dos se aman pero no pueden evitar hacerse preguntas", dice Arias.

La acción de la obra que podría transcurrir en un solo día, muestra la evolución de la pareja protagonista con una escenografía de Mariana Tirantte que se va transformando en diferentes espacios de forma efectiva y original. "La escenografía es un personaje más", afirma la actriz.

Elogio al teatro

Aunque han saltado a la fama gracias al cine y la televisión, tanto Arias como Barranco aman el contacto directo con el público en el teatro. Arias ha reivindicado la labor social del teatro como lugar de encuentro y de desconexión del móvil o "el amigo de cristal", como le ha llamado. "En la era del 'scrolling' en un mundo con un desarrollo tecnológico que permite recrear realidades y confundir, con dirigentes poderosos que engañan y hacen de la mentira una realidad, el teatro nos ayuda: vemos lo que pasa en la función y lo que nos pasa".

"El teatro nos ayuda: vemos lo que pasa en la función y lo que nos pasa" Imanol Arias

Arias estuvo en el Romea con 'Muerte de un viajante' la última vez que actuó en la capital catalana. Barranco ha estado más a menudo en Barcelona para rodar films que encima de un escenario. Su última actuación fue con 'Adulterios', de Woody Allen, comedia que dirigió la añorada Verónica Forqué en el Apolo. Ambos intérpretes planean seguir actuando en teatro y alternarlo con sus próximos proyectos. A Arias, que se acaba de casar por cuarta vez, le esperan dos nuevos capítulos de 'Cuéntame' para el 25 aniversario de la popular serie y la segunda parte de un proyecto que hizo para Netflix, 'Innato'.

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"A partir de cierta edad piensan que solo sirves para interpretar a madres o abuelas" — María Barranco

A Barranco le espera una serie para Disney, 'Olivia'. "Es como un 'Falcon Crest' centrada en el mundo de la aceituna", explica. Ambos aplauden el buen momento que atraviesa el cine en España con muchas más mujeres cineastas. Pero Barranco lamenta que "a partir de cierta edad las actrices estamos relegadas a determinados papeles. Queda mucho para ver historias con mujeres que se enamoran, viajan o que pueden hacer lo mismo que un hombre. A partir de cierta edad piensan que solo sirves para interpretar a madres o abuelas", denuncia. "Y a mí me dicen que no parezco una abuela, cuando lo soy. Pero ¿qué concepto tienen de las abuelas?".