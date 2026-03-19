Gira mundial de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles de la gira de Rosalía tras el concierto del "LUX TOUR" en Lyon

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum "Lux" empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, "Lux", un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Los detalles de la entrevista Rosalía profundiza en su fe en Dios en su entrevista con Ana Milán. En su conversación, la cantante también comparte algunos detalles de su vida personal, como la relación con su hermana, su mayor miedo y su devoción por la Virgen del Pilar. Descubre aquí todos los detalles del encuentro.

Final de la entrevista Termina el encuentro de Rosalía con Ana Milán en el estreno de 'Ex. La vida después'.

Su mejor amiga Rosalía habla de su relación con su hermana Pili: "Mi hermana es mi mejor amiga. Siempre ha sido así. Con los años hemos aprendido incluso a ser más amigas, mejores la una para la otra. Es el regalo más grande que me han dado mis padres".

Una misión "Yo tengo una misión que es hacer música, hacer discos. Pase lo que pase. Yo no puedo controlarlo", asegura Rosalía en su cuentro con Ana Milán.

La identidad de Rosalía "La identidad es algo que muere o nace cada día si uno quiere. La idea de identidad es algo como un chicle para mí, se puede expandir, contraer, inflar, romper...", expresa Rosalía. "Todavía me planteo quién soy, obviamente. Lo que me voy a poner va a depender de quién soy en momentos distintos".

Su relación con Dios Rosalía explica a Ana Milán su relación con Dios. "Cada noche, antes de dormirme, rezo un 'Padre nuestro'", asegura. "Mi abuela me llevaba de pequeña siempre a misa, ella siempre ha sido muy católica. De pequeña yo no practicaba, iba con ella a misa alguna vez, pero ha sido con los años. Hace unos cinco o seis años que he empezado a rezar más", expresa.

'Lux', un espejo Rosalía explica qué significa para ella su último disco: "'Lux' es lo que cada uno necesite que sea. Para mí, 'Lux', ojalá sea un espejo, algo que yo comparto y que los demás encuentran ahí lo que ellos necesiten encontrar".

Relación entre ambas "Cuando se me plantea este programa en la primera persona que pienso es en ti", ha explicado Ana Milán. "Recuerdo que nosotras nos conocimos en un programa y me acuerdo que entonces, estaba muy nerviosa, y tú fuiste muy cariñosa y abierta conmigo", ha asegurado Rosalía sobre su relación con la actriz.

Antes del lanzamiento La entrevista de Ana Milán a Rosalía tuvo lugar 22 días antes del lanzamiento de 'Lux'.