Heeseung, del grupo musical Enhypen, provoca una intensa reacción en el mundo del k-pop: "Por favor, traedle de vuelta"

Este marzo se ha convertido en un auténtico calvario para los fans del K-pop. Entre salidas inesperadas y pausas por motivos de salud, la industria no da tregua.

Una de las noticias que ha encendido todas las alarmas, y que muchos consideran la gota que ha colmado el vaso, ha sido la retirada de Heeseung de Enhypen.

Así lo anunció Belift Lab, la agencia a la que pertenece el grupo, el pasado 10 de marzo, a través de la plataforma Weverse. Según el comunicado, esta decisión responde al deseo del artista de emprender una carrera en solitario y se habría tomado tras varias reuniones y un proceso de evaluación conjunto.

Poco después del comunicado, Heeseung compartió una breve carta manuscrita en la que agradecía a los engene -los fans del grupo- por haberlo acompañado durante una etapa tan especial de su vida, a la vez que les pedía que siguieran apoyándole en su nuevo proyecto.

Una despedida para las Engene

Aunque la noticia no resultara del todo inesperada, los fans se han quedado profundamente conmocionados. En las primeras 12 horas tras el anuncio, la publicación de Belift superó el millónde “me gusta”.

Muchos seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo tanto hacia los integrantes de la banda como hacia Heeseung, mostrando su respaldo en este momento de transición a través de etiquetas y vídeos virales de despedida, que acumulan millones de reproducciones.

No obstante, muchos otros fans han decidido alzar la voz y protestar, difundiendo contenidos con el 'hashtag' Enhypen_is_7. Incluso han lanzado una petición en Change.org, la plataforma de peticiones en línea más grande del mundo, solicitando que Heeseung pudiera continuar con sus actividades en solitario sin abandonar el grupo, como ya hacen otros artistas.

En apenas 8 días, la iniciativa ha cumplido su objetivo: supera los dos millones de firmas. Y mientras continúa activa, se han llevado a cabo varias manifestaciones frente a la sede de HYBE, la empresa matriz de Belift, en Seúl, acompañadas de pancartas y mensajes proyectados en los paneles publicitarios de la capital coreana, con eslóganes como "Por favor, traed a Heeseung de vuelta".

Heeseung: de ‘trainee’ a ‘idol’ internacional

Lee Heeseung es un vocalista nacido el 15 de octubre de 2001 en Uiwang, Corea del Sur. Antes de formar parte de Enhypen, pasó tres años como 'trainee' -término que se utiliza para aprendices, contratados antes de su debut oficial como cantantes- en Big Hit Entertainment, la empresa subsidiaria de HYBE, donde también se encuentra BTS.

Desde temprano, se consolidó como uno de los prospectos más prometedores e, incluso, estuvo a punto de debutar con TXT (Tomorrow X Together); sin embargo, la empresa decidió finalmente no incluirlo en la alineación final de la banda.

No fue hasta 2020 cuando participó en el reality show ‘I-Land’, creado por HYBE y CJ Entertainment, para competir con otros ‘trainees’ por un lugar en un nuevo grupo. Y el 28 de septiembre del mismo año, debutó oficialmente junto a Jay, Jake, Ni-ki, Sunghoon, Jungwon y Sunoo bajo el sello Belift Lab, marcando el inicio de Enhypen en la escena del K-pop.

Posteriormente, Enhypen se consolidó como uno de los grupos de cuarta generación -es decir, aquellas bandas que debutaron después de 2018- más destacados a nivel mundial, ganando el premio Bonsang a Artista del Año en 2025.

El grupo se catapultó al éxito con múltiples entradas en la lista Billboard 200 y, mientras tanto, Heeseung se desarrolló como compositor y productor de algunas de las canciones de la banda.

Las disputas de HYBE

Aunque Belift Lab hizo hincapié en que Heeseung continuaría con su carrera en solitario y que, desde enero, ya estaba trabajando en su primer álbum, la retirada del exvocalista de Enhypen ha levantado algunas sospechas. Y es que, en los últimos años, HYBE se ha visto envuelta en varias controversias, comenzando por su disputa judicial con el grupo NewJeans.

En abril de 2024, HYBE solicitó la destitución de Min Hee-jin, productora y creadora de NewJeans, alegando un intento de independizar ADOR, otra subsidiaria de la empresa. Ante esta decisión, las integrantes del grupo acusaron a HYBE de priorizar las ganancias sobre su bienestar e, incluso, de acoso laboral.

La situación derivó en una batalla legal multimillonaria, que incluyó la desvinculación de una de las integrantes, Danielle, además de demandas por daños y perjuicios contra ella, su familia y Min Hee-jin.

De manera similar, recientemente HYBE ha comunicado el receso temporal de Manon, del grupo Katseye, para que priorice su salud física y mental. Pese a que el grupo sigue activo, tras el anuncio se han difundido otras versiones en las que la propia artista habría aclarado su situación, generando dudas sobre si la pausa ha sido realmente voluntaria.

Una nueva etapa para Enhypen

El futuro tanto de Enhypen como de Heeseung está ligado al crecimiento del ecosistema digital del K-pop. El grupo prevé seguir utilizando redes sociales como Weverse y el metaverso HYBE Universe para permitir a los fans interactuar con escenarios virtuales en tiempo real.

De hecho, algunos seguidores creen que podrían darse futuras colaboraciones en formato holográfico o transmisiones conjuntas. Aun así, los próximos meses serán clave para ver cómo se desarrollan los conciertos y eventos, mientras el grupo ya se presenta públicamente con un integrante menos.