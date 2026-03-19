Crítica de 'Elegir mi vida': una comedia musical poco original salpicada de canciones pop francesas

'Elegir mi vida' Directora: Amélie Bonnin. Reparto: Juliette Armanet, Bastien Bouillon, Dominique Blanc, François Rollin, Amandine Dewasmes, Tewfik Jallab. Estreno: 20/03/26 ★★★

Película de inauguración de la pasada edición del festival de Cannes, 'Elegir mi vida' es una amable comedia musical. Tiene un argumento tipo: Cécile, encarnada por la cantautora francesa Juliette Armanet, es una famosa chef que regresa a su pueblo natal porque su padre, también cocinero, ha sufrido un infarto. Allí reflexiona sobre su momento vital y se reencuentra con su amor de juventud, un chico (Bastien Bouillon) que nunca dejó atrás el pueblo. No hay nada en ella que esté realmente mal, pero tampoco hay nada en ella mínimamente original.

Todo en esta película sigue su curso según lo previsto tras los primeros acordes. Los personajes, típicos, están claros desde el inicio, los conflictos se exponen pronto y se resuelven según lo previsto. Y la forma de resolver los números musicales, donde la película quizá podría encontrar su personalidad, no es especialmente atractiva. Eso no ocurre ni en los fragmentos en los que la directora, la debutante en el largometraje Amélie Bonnin, rompe la dinámica del número musical costumbrista para abrirse a secuencias más elaboradas y puestas en escena (la pelea en el bar, la seducción en la pista de patinaje).

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Es agradable de ver por el carisma de los actores, la amabilidad del conjunto y el placer de escuchar sus canciones pop francesas, algunas muy famosas. Pero a 'Elegir mi vida' le falta un mínimo de singularidad y un poquito más de chispa.