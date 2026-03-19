Crítica de 'Amarga Navidad': Almodóvar ofrece otra vuelta de tuerca sobre la realidad y la ficción en un melodrama preciso y sereno

‘Amarga Navidad’ Año: 2026 Dirección: Pedro Almodóvar Intérpretes: Bárbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón, Leonardo Sbaraglia Estreno: 20/3/2026 ★★★★

La última película de Almodóvar puede verse como una prolongación, en un registro distinto, de ‘Dolor y gloria’. Parte de nuevo de la autoficción para explorar los límites de la relación entre la vida y el arte, entre la realidad y la ficción cinematográfica o literaria. De nuevo un cineasta como protagonista, el encarnado por Leonardo Sbaraglia, que en ‘Dolor y gloria’ fue el examante del director interpretado por Antonio Banderas, un alter ego más evidente de Almodóvar. De nuevo la ausencia de la madre, el duelo prolongado. Más reflexiones sobre el proceso creativo, el dolor físico y los medicamentos, y las canciones de Chavela Vargas. Aquí más decisivas que nunca. El director las había empleado en ‘Julieta’ y ‘Dolor y gloria’, entre otros filmes, pero adquieren en ‘Amarga Navidad’ otro valor dramático y narrativo. Se escuchan tres, la que da título a la película, ‘Las simples cosas’ –en una secuencia íntima y delicada en la que aparece Amaia cantándola a dos de los protagonistas– y la clásica ‘La llorona’, que servirá de acicate para que uno de los personajes tome una decisión importante.

Son muchos esos personajes, aunque ‘Amarga Navidad’ no sea un relato colectivo. El director que toma lo que le da la gana de la realidad para su ficción (Sbaraglia). Su asistente, cuya vida es vampirizada en esa ficción (Aitana Sánchez Gijón). La protagonista de esta película dentro de la película, una cineasta de culto que sufre terribles migrañas (Bárbara Lennie). La pareja de esta, bombero de día y 'stripper' de fin de semana (Patrick Criado). Su mejor amiga, una mujer casada, madre y en crisis (Victoria Luengo). Y una joven modelo que arrastra una pena insondable (Milena Smit), retirada en la casa materna que tanto se parece a la casa del pueblo de ‘Volver’.

‘Amarga Navidad’ fluye a través de situaciones, figuras y diálogos que reflejan el estilo (tan luminoso pese a contar cosas tan aciagas), los temas y la ética del cine almodovariano. Es una reflexión a media voz sobre el poder de todo artista creativo, lo que puede, debe y no debe hacer, transitada entre el hormigón del Madrid posmoderno y el agua, la luz y la arena negra de Lanzarote, isla a la que el director vuelve después de mostrarla en ‘Los abrazos rotos’. Almodóvar no se repite.

Por el contrario, trata unos mismos temas desde perspectivas distintas y complementarias, como hicieran George Cukor, Vincente Minnelli e Ingmar Bergman, por citar a tres directores que sin duda aprecia mucho. A veces es diáfano. En otras ocasiones se enreda o mezcla situaciones sin el necesario equilibrio, como en ‘Madres paralelas’. Busca, desde hace tiempo, la solidaridad entre sus personajes frente al dolor o la muerte, como en la anterior ‘La habitación de al lado’. En ‘Amarga Navidad’ es diáfano, preciso, sereno.