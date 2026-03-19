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El cantautor Silvio Rodríguez asegura que querría su fusil AKM si EEUU agrede a Cuba

El artista cubano Silvio Rodríguez, a sus 79 años, ha respondido a las amenazas de Estados Unidos contra Cuba, expresando su firme disposición a defender la isla con su fusil AKM

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, durante un concierto en España en 2019.

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, durante un concierto en España en 2019. / Elvira Urquijo A. / EFE

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EFE

La Habana
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El cantautor cubano Silvio Rodríguez, ícono de la canción de autor en América Latina, afirmó este miércoles que exigiría su fusil AKM, si Estados Unidos, que multiplica sus amenazas contra la isla, llegara a invadirla.

"Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", escribió Rodríguez, de 79 años, en su blog Segunda cita, en referencia al emblemático fusil de asalto soviético.

En un primer comentario en su blog, Rodríguez, autor de más de 500 canciones, destacó la promesa del presidente Miguel Díaz-Canel de que Cuba ofrecería una "resistencia inexpugnale" al agresor.

"Ante el peor escenario, a #Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable", escribió la noche del martes en X Díaz-Canel, que también denunció los planes de Washington "para adueñarse del país.

Desde hace semanas, el presidente Donald Trump ha multiplicado las declaraciones ofensivas contra La Habana y sus dirigentes, al tiempo que asegura que la isla, que está en conversaciones con Washington, desea "concluir un acuerdo" con Estados Unidos.

El lunes, el magnate republicano fue muy duro al señalar que esperaba tener "el honor de tomar Cuba, de alguna manera".

Noticias relacionadas y más

Cuba, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, confirmó el viernes que está en conversaciones con su poderoso vecino y liberó a presos políticos en el marco de un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre ambos países.

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