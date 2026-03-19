Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes: "No soy 'museizable', sigo en la trinchera"

El escritor mallorquín Biel Mesquida (Castelló de la Plana, 1947), autor "libre, activo y defensor de los valores humanos que nos hacen humanos apasionados en tiempos de tinieblas", ha recogido este jueves el testigo del filósofo Pere Lluís Font y se ha alzado con el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. El galardón, instituido por Òmmnium Cultural en 1969, distingue anualmente a una persona que ha contribuido de "manera notable y continuada a la vida cultural de los Països Catalans", algo que se ajusta con creces a la carrera de un creador polifacético y comprometido que, ha recordado el presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha escrito "siempre con excelencia y siempre en lengua catalana".

"No soy 'museizable', soy un autor vivo y sigo en la trinchera de la escritura y de la lucha diaria, ahora más que nunca en estos tiempos de guerra y de emergencia para la lengua catalana", ha advertido Mesquida antes de agradecer un galardón que celebra la inmensa vitalidad de un autor del que el jurado destaca que es "un baluarte del diálogo con las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías". "Desacomplejado e indomable”, Mesquida es autor de poemarios, cuentos, obras de teatro y media decena de novelas, entre ellas 'L’adolescent de sal', prohibida durante los últimos años de una dictadura franquista que, lamenta, "ahora nos quieren blanquear".

"El franquismo aún está aquí, revestido de falsa condescendencia o mostrándose groseramente detrás de las cartas marcadas", ha destacado el mallorquín, quien ha aprovechado para denunciar los intentos cada vez más descarados e insistentes de hacer trizas la cultura catalana. "El catalán vive en una situación de emergencia que nos obliga a reaccionar y comprometernos en su defensa. Vivimos en un ahogo premeditado de las instituciones. No sabéis lo que es las Baleares... Cada día, cada día...", ha enfatizado.

Biel Mesquida y el presidente de Òmium Cultural, Xavier Antich, durante el anuncio del premio / MANU MITRU

"Los escritores somos soldados de la cultura catalana que tenemos que hacer primero una obra excelente y después buscar la excelencia", ha reivindicado Mesquida, crítico feroz contra "la barbarie de los necrocapitalistas", enemigo de "todas las guerras" y defensor de un país de países. "Catalunya no es una nación, es un pedazo de nación", ha dicho. En sus palabras, enfado militante y apenado contra las maniobras de PP y VOX para liquidar todo lo que tenga que ver con la memoria histórica y reinvindicación de todos los nombres, de Muriel Casals a Joan Fuster pasando por Maria del Mar Bonet, Blai Bonet y Joan Brossa sin los que, ha dicho, no sería quién es.

Explorador de la lengua

Más de 50 años de creación literaria "ininterrumpida y de primera magnitud" saludan la travesía vital y creativa de un poeta precoz que se ha ido disfrazando progresivamente de periodista, crítico literario, articulista e incluso de coguionista de Agustí Villaronga en 'El mar'. "Explorador de la lengua y máximo exponente del estilo 'mesquidiano', hecho de un catalán apasionado, convulso y conectado con el momento histórico, es también activista en defensa de una sociedad más justa y democrática", ha glosado Antich durante la presentación de un galardón dotado con 20.000 euros.

Periodista de formación y entusiasta biólogo con especial atención a la divulgación científica, Mesquida nació en el País Valencià, pero no tardó en echar el ancla en Mallorca, isla desde la que empezó a cultivarse como sabio prácticamente renacentista. Obsesionado con la escritura, cuenta la leyenda que con dos años empezó a leer y que a los tres ya produjo sus primeros escritos.

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Entre sus obras más relevantes destacan los poemarios 'El bell país on els homes desitgen els homes', 'Trast', 'Carpe Momentum' y las novelas 'T’estim a tu', 'Trèmolo', 'Puta Marès' y 'Excelsior'. Como ha recordado Antich, para Mesquida la poesía "lo es todo, un recipiente en el que caben todos los géneros y cuyo lenguaje es extremadamente preciso". "La escritura debe ser siempre una vivificadora de la lengua; nos hace ser lo que somos", ha asegurado por su parte Mesquida, para quien este premio regenera sus "ganas de crear, de escribir y de leer". Ganas también, en fin, de "creer en la energía humana de la literatura catalana". "La literatura me salva y nos salva", ha celebrado.