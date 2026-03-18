¿Quiénes son los cinco finalistas del premio literario de Aena dotado con un millón de euros?

El premio Aena Narrativa 2026 ha desvelado este miércoles los cinco finalistas que optan a embolsarse el millón de euros que se llevará a casa el ganador. Cinco autores entre los que se cuentan dos continentes, cuatro países, dos gigantes editoriales y el más grande de los sellos independientes. También una novela pura, un libro de cuentos y tres artefactos memorialísticos y autobiográficos. ¿Quiénes son los aspirantes a millonario? Veamos.

'Los ilusionistas' / EPC

'Los ilusionistas' (Anagrama)

Nieto de Gonzalo Torrente Ballester, tótem literario del siglo pasado, Marcos Giralt Torrente (Madrid, 1969) ya diseccionó en 'Tiempo de vida' la relación con su padre, el pintor Juan Giralt, y ha retomado el pulso autobiográfico con 'Los ilusionistas', obra que ya le valió el Premio Francisco Umbral al Libro del Año, dotado con 12.000 euros. En 'Los ilusionistas', el también autor de 'Los seres felices' y 'París' y ganador, entre otros, del Premio Herralde y el Nacional de Narrativa, revive la historia de sus abuelos maternos en un pueblo costero de Galicia en los años 30.

'Marciano' / EPC

'Marciano' (Penguin Random House)

Escritora, actriz y "uno de los 25 secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana" según la FIL de 2011, Nona Fernández (Santiago de Chile, 1971) ha construido buena parte de su carrera alrededor de la memoria y la reconstrucción de la historia de su país durante los años más oscuros de la dictadura de Pinochet. De ahí surgieron títulos como 'Space Invaders', finalista del National Book Award de 2019, o la reciente 'Marciano', en la que narra la historia de Mauricio Hernández Norambuena, uno de los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que intentaron matar a Pinochet en 1986.

'Canon de cámara oscura' / EPC

'Canon de cámara oscura' (Seix Barral)

Rizando el rizo de la creación literaria y la ficción como forma de vida, Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) recuperó el año pasado el gusto por la literatura excéntrica y la novela como forma de expresión libérrima con 'Canon de cámara oscura', la historia nada convencional de un protagonista humanoide embarcado en la realización de un canon literario desplazado e intempestivo. Obra de altura de uno de los grandes fabuladores de la literatura española, eterno candidato al Cervantes y autor de títulos imprescindibles como 'París no se acaba nunca', 'El mal de Montano' e 'Historia abreviada de la literatura portátil'.

'Ahora y en la hora' / EPC

'Ahora y en la hora' (Alfaguara)

Héctor Abad Faciolince (Medellín, 1958) viajó en junio de 2023 a Ucrania y la muerte le pasó tan cerca que no tuvo más remedio que convertir tan trágico encontronazo en 'Ahora y en la hora', novela sin ficción que corona una carrera salpicada de grandes títulos como 'El olvido que seremos' y 'Salvo mi corazón todo está bien'. Lo que aquí narra el colombiano es cómo un misil ruso de alta precisión cayó en una pizzería de Kramatorsk en la que cenaba con otros escritores y mató a 13 personas, entre ellas a la autora ucraniana Victoria Amélina, con la que Abad Faciolince había intercambiado el asiento minutos antes.

'El buen mal' (Seix Barral)

'El buen mal' / EPC

Sobre el papel, la gran favorita de los cinco finalistas. La autora argentina se coló el año pasado en casi todas las listas de lo mejor del año, entre ellas en la de los críticos de EL PERIÓDICO, con 'El buen mal', colección de cuentos que hace de la incomodidad y la extrañeza su razón de ser. Nacida en Buenos Aires en 1978, es autora de las novelas 'Distancia de rescate' y 'Kentukis' y una de las mejores cuentistas de su generación. En 2022 se convirtió en la segunda argentina en ganar el National Book Award a obra traducida con la colección de cuentos 'Siete casas vacías'. El primero, décadas antes, fue un tal Julio Cortázar con 'Rayuela'.