De los 10 euros del Goncourt al millón de euros del Premio Aena: ¿cuánto vale el mejor libro del año?

El mismo día, casi a la misma hora que se anunciaban los ganadores de los Premios Finestres de Narrativa en castellano y catalán, uno de los pocos reconocimientos a obra publicada que se conceden en España, Aena rompía la baraja y hacía saltar la banca con un anuncio de impacto: el nacimiento del Premio Aena Narrativa, galardón impulsado por la empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles y dotado nada menos que con un millón de euros para el ganador y 30.000 euros para cada uno de los cuatro finalistas.

Unas cantidades ya de por sí extraordinarias para ungir una novela publicada en 2025 en español y en lenguas cooficiales que destaque por "su calidad literaria, originalidad y aporte cultural" a las que hay que sumar una segunda partida de otro millón de euros que la empresa invertirá en la compra de ejemplares de los cinco títulos que lleguen a la ronda final de deliberaciones. En liza, cinco títulos que el jurado ha dado a conocer este miércoles: 'Canon de cámara oscura', de Enrique Vila Mata (Seix Barral); 'Ahora y en la hora', de Héctor Abad Faciolince (Alfaguara); 'Marciano', de Nona Fernández (Penguin Random House); 'Los ilusionistas', de Marco Giralt Torrent (Anagrama); 'El buen mal', de Samanta Schweblin (Seix Barral). De entre ellos saldrán el 8 de abril un nuevo millonario y unas cuantas hipotecas amortizadas.

Hay trampa, porque el Goncourt son esos diez euros... y 500.000 ejemplares vendidos" Pierre Lemaitre

La primera razón esgrimida por Aena para justificar tan estratosférico galardón (el Premio Nacional de Narrativa, otorgado por el Ministerio de Cultura y hasta la fecha el mejor dotado a obra publicada en España, se queda en los 30.000 euros) es, según ha reconocido el consejero delegado de la compañía, Maurici Lucena, el "fomento del hábito de la lectura y de la publicación de libros de calidad" para combatir "los pálidos resultados" relativos al rendimiento lector que arroja el informe PISA de 2022.

La dotación de los premios literarios.

La segunda, de peso simbólico y alcance extraliterario, acabar con la anomalía que supone que un país con más de 1.200 premios literarios no disponga de un galardón a obra publicada comparable "en prestigio y fama" a premios internacionales como el Goncourt francés, el National Book Award estadounidense o el Booker británico. "Intentar hacer un Booker me parece esencial", dejó dicho la presidenta del jurado del Aena Narrativa, Rosa Montero, durante la presentación del premio.

En España, es cierto, el Planeta reparte cada año un millón de euros y el Alfaguara de novela y el Fernando Lara alcanzan cifras tan jugosas como los 175.000 dólares y los 120.000 euros, respectivamente, pero todos son a obra inédita, lo que permite a los grandes grupos usarlos como arma diplomática para impulsar carreras, reconocer a autores de la casa o birlarle estrellas a la competencia.

¿Quién quiere ser millonario?

Con la entrada en escena de Aena y su millonario premio a la que será vista muy probablemente como la mejor novela de 2025, se hace inevitable la comparativa con unos modelos a seguir que nunca han necesitado de dotaciones deslumbrantes, más bien lo contrario, para cotizar al alza en las grandes ligas del respeto literario. Así que, ¿cuánto vale (o cuesta) el mejor libro del año?

Es el libro que todos leen en verano. Si te tienes que comprar un libro antes de irte de vacaciones, compras el Premio Strega de ese año" Andrea Bajani

El caso más significativo es el Goncourt, creado a principios del siglo pasado en Francia por Edmond de Goncourt y capaz de cambiarle la vida a Marguerite Duras, Jean Echenoz, Patrick Modiano, Jonathan Littell, Michel Houellebecq, Leïla Slimani o Pierre Lemaitre, por citar solo a unos pocos, pese a su discreta y simbólica dotación de 10 euros. "Hay trampa, porque el Goncourt son esos diez euros... y 500.000 ejemplares vendidos", reconoce Lemaitre, ganador en 2013 con ‘Nos vemos allá arriba’, cada vez que le preguntan al respecto. Para premio, pues, la cantidad de lectores que confían prácticamente a ciegas en el sello de calidad que distingue desde 1903 "la mejor obra de imaginación en prosa" publicada en francés cada año.

Lo mismo ocurre con el segundo premio con una dotación más baja pero un impacto comercial inversamente proporcional. Se trata del Strega, instituido en 1947 en Italia y por cuyo podio han desfilado desde Cesare Pavese a Claudio Magris pasando por Natalia Ginzburg, Umberto Eco, Antonio Scurati o Donatella Di Pietrantonio. Oficialmente, el ganador se lleva 5.000 euros pero, extraoficialmente, la varita mágica del premio y su jurado formado por hasta 400 expertos del sector cultural multiplica el número de ventas y lectores como por arte de ensalmo. "Es el libro que todos leen en verano. Si te tienes que comprar un libro antes de irte de vacaciones, compras el Premio Strega de ese año", explicaba en una entrevista con EL PERIÓDICO Andrea Bajani, ganador del año pasado con 'El aniversario'.

Eva Baltasar, finalista del Booker Internacional en 2023, junto a su traductora Julia Sanches / EFE

El empuje del Booker

En 2005, Alemania impulsó el Deutscher Buchpreis, que reconoce con 25.000 euros la mejor novela en lengua alemana, mientras que Países Bajos cuenta con uno de los galardones europeos a obra publicada mejor dotados: 50.000 euros para la mejor novela en neerlandés. En ambos casos el modelo a seguir es el Booker Prize, instituido en 1969 para reconocer la mejor novela en inglés publicada en Inglaterra e Irlanda por autores de la Commonwealth. Dotado actualmente con 50.000 libras, en 2014 amplió el marco de acción para premiar la mejor novela escrita en inglés y publicada en el Reino Unido. Entre sus ganadores, el quién es quién de las letras anglosajonas: desde Salman Rushdie a Iris Murdoch pasando por Ian McEwan, Penelope Fitzgerald, Kingsley Amis, Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood y George Saunders.

Como le ocurrió a Eva Baltasar, finalista en 2023 de la variante internacional del Booker que se creó en 2016 para reconocer la mejor traducción al inglés del año con 25.000 libras para el autor y otros 25.000 para el traductor, ni siquiera hace falta llegar al podio para notar el empuje del galardón y sus galones de prestigio. "Definitivamente, el hecho de aparecer en la 'shortlist' te garantiza más atención y algo más de tranquilidad, ya que no has de pasarte meses y meses pensando en qué pasará con la novela. Además, los editores siempre se ponen muy felices con estas nominaciones", reconocía a su paso por Barcelona el irlandés Colin Barrett, finalista en 2024 con su novela 'Casas de locos'.

Imbatible es también la honorabilidad que brinda el todopoderoso Pulitzer de Ficción, uno de los siete premios que se crearon tras la muerte de Joseph Pulitzer y que, pese a su poco llamativa dotación de 15.000 dólares, garantiza fajas primorosas, titulares de altura y ventas de derechos casi inmediatos. Lo saben bien Colson Whitehead, Hernán Díaz, Rebecca Makkai, Jonathan Franzen, Junot Díaz o Michael Chabon, ganadores a quienes la prestigiosa medalla ha servido de pista de despegue internacional.

Por ahí anda también Percival Everett, ganador del Pulitzer del año pasado con 'James', novela que le valió también el no menos célebre National Book Award, dotado con tan solo 10.000 euros y en cuyo palmarés destacan Nelson Algren, William Faulkner, Saul Bellow, Joyce Carol Oates, Flannery O’Connor, Thomas Pynchon, John Cheever, Susan Sontag o Annie Proulx. Un panteón sin duda estelar que el premio AENA aspira a replicar a escala hispanoamericana. El tiempo (o el jurado) dirá.