Amaral y Joan Dausà actuarán en la próxima gala solidaria People in Red Barcelona

Barcelona ya calienta motores para una de sus noches más solidarias -y también más esperadas- del calendario social. Este miércoles, el Ajuntament de Barcelona ha sido el escenario de la presentación de la nueva edición de People in Red Barcelona, la gala benéfica impulsada por el doctor Bonaventura Clotet, presidente de la Fundació Lluita contra les Infeccions, que volverá a teñir de rojo el MNAC el próximo 11 de mayo.

El cartel musical vuelve a ser uno de los grandes atractivos. Este año, la cita contará con las actuaciones de Amaral -el dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre- y del cantautor Joan Dausà, a los que se sumará una tercera actuación sorpresa en la terraza del MNAC, cuyo nombre no se desvelará hasta el mismo día. "Queremos seguir emocionando y sorprendiendo", han subrayado desde la organización, dejando entrever que la noche volverá a tener momentos memorables.

La presentación, conducida por Laura Duran, directora de la gala, ha reunido a nombres propios que son ya parte del ADN del evento: el propio doctor Clotet; la actriz y humorista Sílvia Abril (la única que ha seguido el 'dress code' a rajatabla, con un traje chaqueta rojo intenso); la modelo y presentadora Martina Klein, y su marido, el extenista Àlex Corretja; y el chef Nandu Jubany. "Barcelona es un referente europeo en investigación en enfermedades infecciosas", ha defendido en el Saló de Cròniques del consistorio Maria Eugènia Gay, segunda teniente de alcalde, que se ha sumado a la presentación del evento. Aunque Jaume Collboni "hoy no ha podido estar, no faltará a la cita de mayo", ha recalcado.

El doctor Clotet, Sílvia Abril y Nandu Jubany, en la presentación de la 16ª gala solidaria People in Red, en el Ajuntament de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Toni Acosta se une a la fiesta

Uno de los titulares de esta edición estará sobre el escenario. Sílvia Abril repetirá como maestra de ceremonias, por quinta vez, pero en esta ocasión sin Andreu Buenafuente. En su lugar, compartirá protagonismo con la actriz Toni Acosta, formando un nuevo tándem. "La gala es una excusa para celebrar, pero sobre todo para llegar a más gente", ha explicado Abril, consciente de que el humor es también una puerta de entrada al compromiso.

La edición de 2026 llega, además, con una novedad importante: el estreno del primer Premio Solidario People in Red Barcelona, que reconocerá a figuras capaces de amplificar el mensaje social desde la cultura. El galardón será para el actor y director Eduardo Casanova, a quien la organización destaca por "dar voz a realidades a veces incómodas y contribuir a romper estigmas". El intérprete que dio vida a Fidel Martínez en la popular serie de televisión 'Aída' reveló el pasado diciembre que tiene VIH y lo cuenta en un documental de Jordi Évole. "Buscamos unir ciencia, conciencia social y humanidad", resumió Duran.

En la pantalla, la escultura de Jaume Plensa que se otorgará en la primera edición del premio solidario de la gala. / Jordi Otix / EPC

Escultura de Plensa

El premio es una escultura del artista internacional Jaume Plensa, titulada 'Love Hope' (amor y esperanza) y creada originalmente para la fundación en 2015. Se trata de una pieza única en la que las palabras 'Love' y 'Hope' se entrelazan entre los dedos de una mano, en línea con el universo del escultor, conocido por sus obras centradas en la figura humana y la introspección.

Fiel a su espíritu, la gala volverá a contar con sus embajadores, la pareja formada por Klein y Àlex Corretja. "Es una experiencia muy potente, te hace entender la importancia real de la investigación", ha asegurado Klein. Corretja, por su parte, ha lanzado un mensaje claro: "Barcelona es solidaria y comprometida, y tiene que seguir demostrándolo".

Martina Klein junto a Àlex Corretja, los embajadores de la gala. / Jordi Otix / EPC

En lo gastronómico, la firma será de nuevo la del chef Nandu Jubany, al frente de Jubany Events, que lleva más de una década ligado a la cita. "Es un orgullo formar parte de algo así, aquí todos remamos en la misma dirección", ha afirmado.

750 personas

Más allá del brillo del 'photocall' y de las 750 previstas en el evento, la razón de ser sigue intacta: recaudar fondos para impulsar la investigación en enfermedades infecciosas, desde el VIH hasta las infecciones respiratorias emergentes. "Las infecciones no entienden de fronteras", ha insistido el doctor Clotet.

La gala del año pasado logró recaudar casi 980 mil euros, una cifra que refleja la fuerza de una iniciativa que ha sabido movilizar a instituciones, empresas y ciudadanía. "Sin recursos no hay investigación", ha recordado.

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Justo al terminar el acto, han sorprendido al doctor con un pastel para celebrar su 73º cumpleaños, aunque no ha dudado, entre risas, en girar las cifras y 'quedarse' en unos más juveniles 37.