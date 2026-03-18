Anime
Muere Tsutomu Shibayama, director de 'Doraemon' y referente del anime japonés, a los 84 años
Dúnia Drudis Picazos
Tsutomu Shibayama, reconocido director de 'Doraemon' y gran referente del mundo del anime japonés, ha fallecido a los 84 años por un cáncer de pulmón. Su productora, Ajia-do Animation Works, emitió ayer un comunicado en X (antes Twitter) haciendo pública la muerte del expresidente y director ejecutivo de la compañía y expresando su "más profundo agradecimiento por su amabilidad durante su vida". Shibayama falleció el 6 de marzo y se celebró un funeral privado en el que asistieron únicamente miembros de la familia más cercana.
Shibayama dirigió la famosa serie infantil 'Doraemon’ durante más de 20 años y se hizo mundialmente reconocido gracias a ella. Sin embargo, los primeros proyectos del cineasta fueron como dibujante de manga bajo el pseudónimo Hajime Sanjo. En los años 60, se sumergió en el mundo de la animación y 1963 se unió al estudio Toei Animation, donde empezó su carrera como animador profesional.
En 1978 hizo un giro en su carrera y cofundó el estudio de animación Ajia-do Animation Works junto a Osamu Kobayashi and Michishiro Yamada. Desde esta plataforma ayudó a contribuir al desarrollo del anime haciendo productos para el cine y la animación. De esta manera, fue allí donde empezó la creación 'Doraemon'.
Más allá de la serie del robot azul, Shibayama participó en la creación de otras producciones famosas como 'Nintama Rantaro' y 'Ranma ½', de la que condujo la primera temporada. Además, también dirigió algunos episodios y películas de 'Chibi Maruko-chan'.
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