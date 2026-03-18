La IA, ya en Telecinco

Iba a empezar a escribir este billete con una expresión parecida a la archiconocida “se ha armado la marimorena” por el hecho de que Telecinco haya utilizado la Inteligencia Artificial para realizar una promoción del 'reality' 'La Isla de las Tentaciones'. Sin embargo, la realidad es que ni se ha armado nada, ni ha venido la Mari, ni nada que se le parezca. Al final todo se reduce a zarandajas: una cosa pequeñica, de poco valor y profesionalmente insignificante al tener un recorrido temporal. Traducido al lenguaje actual: diez personas coinciden en escribir posts de un tema común en redes sociales. A todo eso se le bautiza con la expresión: “Arden las redes”. A ver: las redes no arden; en todo caso, apestan.

Total que hace cuatro días Telecinco emitió una promoción de una duración de diez segundos. Es decir, que no alteró su programación ni envió el video al Tribunal de Bruselas para que le diera el visto bueno legal. Es lo que en términos televisivos se llama un cebo.

En esa promoción, en ese gancho, se veía a un chaval joven, junto a una piscina, estirado en una tumbona boca arriba, dándose la vuelta y poniéndose boca abajo. A través de la Inteligencia Artificial podía verse la sombra de cuatro serpientes que se acercaban a él. De fondo, una banda sonora sugerente con una voz en 'off' femenina que reza así: “La sombra de la tentación acecha: vuelve La isla de las tentaciones”. Y ya está. Nada más.

He llegado a leer frases del tipo “Estas promos cero curradas y hechas con IA dan vergüenza absoluta”. Pero recuerdo que quien ve una promo es quien mira asiduamente esa cadena. Pues para mí se trata de una promoción muy elegante y muy bien resuelta. Mi más sincera felicitación al departamento de promoción de Telecinco porque difícilmente con esos diez segundos se puede explicar mejor el reclamo de la vuelta de un 'reality'.

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Además, como todo avanza a una velocidad de vértigo; como cada día aparecen más y más plataformas de creación de Inteligencia Artificial resulta evidente que es algo en lo que vamos o no vamos de la mano. Y casi que mejor ir con ella, aunque no olvidemos que la vida sin IA también existe, y sobre todo sigue siendo posible. La vida normal, con un lápiz y una libreta sigue valiendo la pena. Y, sobre todo, va para largo.