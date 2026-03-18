Gira mundial
El guiño de Rosalía a Barcelona en el 'Lux Tour': lleva la Sagrada Família en el pie de micro
Del ballet sagrado al exceso cortesano de una María Antonieta moderna, así es la nueva estética de Rosalía en 'Lux Tour'
DIRECTO | Última hora y todos los detalles de la gira mundial de Rosalía
Deslumbró Rosalía en el estreno del 'Lux Tour' este lunes en el LDLC Arena de Lyon, en un espectáculo con la Heritage Orchestra y repleto de referencias artísticas y culturales que recalará en el Palau Sant Jordi el 13, 15, 17 y 18 de abril.
La gira de la artista de Sant Esteve Sesrovires cuenta con un escenario principal y otro en forma de cruz para la orquesta en directo, con un enorme lienzo en blanco en el centro del escenario principal, en forma de semicírculo, que ocupa todo el espacio.
Un despliegue escénico imaginativo e imponente, desde irrumpir como una frágil muñeca bailarina con tutú y zapatillas de ballet hasta aparecer con unos cuernos demnoíacos de plumas negras para cantar 'Berghain'.
La Sagrada Família
Y entre referencias y detalles, todos cuidadosamente elegidos, un barroco pie de micrófono con fachadas de catedrales. La que encabeza las catedrales, no podía ser de otra manera, es la basílica de la Sagrada Família.
El concierto de este lunes en Lyon marca el inicio de la gira 'Lux Tour' con el cual Rosalía llevará por todo el mundo su aclamado cuarto álbum de estudio. Este mismo miércoles, también el viernes, actua en el Accor Arena de París, y el domingo lo hará en Zúrich. La guira más ambiciosa de la artista catalana hasta la fecha también recorrerá Europa y América hasta setiembre.
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