Gregorio Luri, filósofo, lanza el elogio más inesperado a 'Torrente, presidente': "Como en el 'Lazarillo', la risa es el eco de un llanto"

El arrollador estreno de 'Torrente, presidente' ha desencadenado un alud de reacciones a la altura de sus espectaculares cifras de taquilla. La última entrega de las aventuras del gran personaje del cine español de los últimos 30 años ha sido acogida con el desprecio habitual en algunos círculos. En cambio, los incondicionales de la saga la han aplaudido con entusiasmo: "Para esto vale la pena ir al cine".

Pero poco imaginaba Santiago Segura que su película recibiría el elogio del filósofo Gregorio Luri, uno de los mayores referentes sobre la educación en España. En una publicación en la red social X, el profesor y pedagogo ha comparado el filme nada menos que con el 'Lazarillo de Tormes' (1554), obra cumbre de la literatura española.

"He ido a ver 'Torrente, presidente', creyendo que me encontraría con el viejo pícaro hispano. Y así ha sido. Como en las historias de pícaros, uno se queda con un regusto amargo, triste, incluso, porque aquí, como en el 'Lazarillo', la risa es el eco de un llanto", ha escrito.

Lazarillo de Tormes, el Buscón, José Luis Torrente

La novela picaresca, una de las grandes aportaciones de las letras españolas a la literatura universal, retrata las miserias de la sociedad de su tiempo a través de personajes humildes y desvalidos que recurren a todo tipo de argucias para sobrevivir. Un patrón acuñado a partir de figuras como el Lazarillo y el Buscón (1626) en el que Gregorio Luri incluye, con osadía, a José Luis Torrente.

La saga de Santiago Segura coincide con el género picaresco en su carácter satírico y el bajo rango social de sus protagonistas. Sin embargo, también hay diferencias de bulto: bajo las toneladas de caspa del expolicía es imposible vislumbrar los destellos de bonhomía que salpican las andanzas de Lázaro de Tormes o del personaje de Quevedo.

Forjada en el Siglo de Oro, la novela picaresca española dejó huella en la literatura del resto de Europa e incluso cruzó el Atlántico para inspirar a Mark Twain 'Las aventuras de Tom Sawyer' (1876-78) y su secuela 'Las aventuras de Huckleberry Finn' (1884-85).

Gregorio Luri, azote de la 'escuela libre'

Filósofo, pedagogo y maestro de escuela jubilado, Gregorio Luri es una de las voces más respetadas de España en materia de educación, con libros como ‘La escuela no es un parque de atracciones’ y 'Prohibido repetir'.

Gregorio Luri, pedagogo: “Es aberrante poner a los alumnos en círculo y preguntarles por sus problemas del fin semana" / ANNA MAS TALENS | VÍDEO: EL PERIÓDICO

Azote de la autodenominada 'escuela libre', que defiende que los niños aprendan a su ritmo y sin imposiciones, Luri aboga por dar valor al conocimiento puro y recuperar la autoridad de maestros y profesores.