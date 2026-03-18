Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RosalíaBarcelonaMadridTrumpGuerra IránCopa ÁfricaAdamuzCastilla y LeónDFactoryPanrico
instagramlinkedin

En Directo

Icono mundial

Gira mundial de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles de la gira de Rosalía tras el concierto del "LUX TOUR" en Lyon

EL PRIMER CONCIERTO: Rosalía deslumbra en el estreno del 'Lux tour': una ofrenda de temperamento y vanguardia en Lyon

LA ESTÉTICA: Del ballet sagrado al exceso cortesano de una María Antonieta moderna

Rosalía: primer concierto de la gira 'Lux' en Lyon

Rosalía: primer concierto de la gira 'Lux' en Lyon

Ver galería

Rosalía: primer concierto de la gira 'Lux' en Lyon / X DE LUX TOUR / EFE

Jordi Bianciotto

Alba Giraldo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum "Lux" empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, "Lux", un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

Noticias relacionadas

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Actualizar
Ver más

TEMAS