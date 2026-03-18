Gira mundial de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles de la gira de Rosalía tras el concierto del "LUX TOUR" en Lyon

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum "Lux" empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, "Lux", un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Este es el 'setlist' del concierto (más de 20 canciones y varias sorpresas) ¿Vas al concierto de Rosalía próximamente y quieres saber qué canciones cantará la cantante catalana? 'Saoko', 'La fama', 'La Perla'... Aquí tienes todo el setlist.

De la pureza del ballet al nervio de la danza urbana y contemporánea Rosalía sorprendió con un 'show' donde pasó de bailarina clásica con tutú y zapatillas de punta a devota de Dios y estrella del pop. Todo ello en un espectáculo en el que fue respaldada por los versátiles bailarines del colectivo (La)Horde, fundado en 2013 por Marine Brutti, Jonathan Debrouwer y Arthur Harel que dirige el Ballet de Marsella. Simplicidad, teatralidad, elegancia destacaron en las variadas coreografías: de los momentos etéreos a otros de gran intensidad, potentes y sexualizados. Lea aquí el análisis completo.

Doble parada en París Rosalía dará este miércoles, 18 de marzo, su primer concierto en París, en el Accor Arena. El viernes 20 de marzo hará la segunda parada en la capital francesa antes de volar a Zúrich para interpretar su 'Lux Tour'.

Búsquedas en Google Tras el primer concierto de Rosalía en Lyon, Google registró un aumento significativo en las búsquedas de entradas para la gira, según datos de Google Trends. El interés de búsqueda alcanzó un máximo de hasta el 5000% en Lyon, el 3200% en España, el 1850% en Portugal, el 1100% en Brasil, el 900% en Italia y el 750% en Estados Unidos.

Referencias en la coreografía Dimitris Papaioannou, coreógrafo de Rosalía, ha desvelado este martes en sus redes sociales algunas inspiraciones y el simbolismo de la interpretación de la canción 'La Perla' en el 'Lux Tour'. Entre las principales referencias se encuentran: la Venus de Milo, Rita Hayworth en la película 'Gilda' (1946), la Virgen de Lourdes y la Virgen de Guadalupe.

Madrid sortea entradas para el concierto de Rosalía entre los donantes de sangre La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa solidaria: un maratón de donación de sangre y plasma que se celebrará durante siete días en el Centro de Transfusión regional. Para conseguir la mayor participación posible, sortearán dos entradas para el concierto de Rosalía del próximo 30 de marzo en el Movistar Arena entre todos los donantes.

Los fans de Rosalía describen la experiencia 'Lux Tour' "Es una propuesta completamente distinta y no se podía predecir nada de lo que iba a hacer", explica Iker, fan de Rosalía de Galicia que se desplazó a Lyon para disfrutar de la primera fecha. "Es un 'show' que choca cuando lo ves por primera vez, porque no te esperas nada”, valora el joven. Carlos, otro de los asistentes a Lyon desde Barcelona junto a su amiga, Aina, cree que el concierto está generando tanta repercusión porque rompe con la lógica de un espectáculo al uso. “Estamos acostumbrados a 'shows' con muchas pantallas, mucha iluminación… pero creo que el concepto del 'Lux Tour' no es hacer un concierto tal y como lo conocemos”, explica. Para él, Rosalía propone algo distinto: “Es una obra de arte, no una actuación”. Lee aquí los puntos de vista de los fans.

Reacción de Zara Larsson La cantante sueca Zara Larsson, conocida por canciones como 'Lush Life', ha reaccionado en sus redes sociales a la gira de la artista catalana. “Rosalía es una genia para mí. ¡¿Su 'show'?!”, ha compartido en TikTok.

Rosalía acerca al gran público la música clásica en el 'Lux tour' La ambiciosa vuelta de tuerca de Rosalía en su nuevo espectáculo en directo pretende, consiguiéndolo, abrazar todas las artes. Con espíritu épico, acerca al gran público la música clásica al incorporar una orquesta de cámara o el ballet al calzarse unas zapatillas de puntas. Quienes estuvieron presentes el lunes en el arranque de su nueva gira así lo corroboran, satisfechos de un espectáculo en el que no queda nada al azar. Lea aquí el artículo completo: Rosalía acerca al gran público la música clásica en el 'Lux tour': tradición y materia contemporánea.