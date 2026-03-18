La expectación por el regreso de BTS dispara el precio de los "Army Bomb", los palos de luz para fans del K-pop

Los palos de luz con el logo de BTS, un accesorio imprescindible para los fans de K-pop en los conciertos, se están revendiendo de segunda mano hasta por seis veces su precio original ante la inminente actuación de regreso del grupo, prevista para este sábado en Seúl.

La 'boy band' más escuchada del mundo se reúne de nuevo tras casi cuatro años de ausencia y después de que sus miembros cumplieran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Un evento que se retransmitirá en directo en todo el mundo y para el que conviene estar bien equipado.

El accesorio definitivo para los amantes del pop surcoreano es el “glowstick”, un palo luminoso que tiñe de color a las multitudes en los conciertos y permite mostrar su pertenencia a la comunidad de fans —la de BTS se conoce como “ARMY”.

Los palos de luz de BTS están coronados por una esfera y reciben el nombre de “Army Bomb”.

El último modelo cuesta 50.000 wones nuevo, unos treinta euros, pero está agotado.

Una tienda exhibe fotos del grupo de K-pop BTS en el centro de Seúl, Corea del Sur, el 15 de marzo de 2026. BTS tiene previsto actuar en la plaza Gwanghwamun el 21 de marzo para conmemorar el lanzamiento de su nuevo álbum “Arirang”, con las autoridades esperando alrededor de 260.000 asistentes, incluidos 22.000 con entrada. / YONHAP / EFE

En la gran plataforma de venta de artículos de segunda mano Bunjang, proliferan los anuncios con precios que van desde los 58 euros hasta más de 190 euros.

Una subida que refleja la enorme expectación por la reunión del septeto, que antes de su pausa generaba varios miles de millones de euros al año para Corea del Sur.

Actuarán frente a un palacio histórico en el centro de Seúl el sábado, un día después del lanzamiento de su quinto álbum de estudio, y antes de iniciar una gira mundial de más de 80 fechas.

Concierto en Netflix

El gigante del streaming Netflix anunció que transmitirá en vivo este sábado el concierto de regreso de la popular banda surcoreana BTS, cuyos integrantes vienen de concluir su servicio militar obligatorio.

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