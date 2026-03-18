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Un coleccionista privado se queda el retrato inédito de Júlia Peraire por 238.000 euros

La subasta de Setdart ha contado con 25 ofertas y ha superado las previsiones iniciales

Un coleccionista privado se queda el retrato inédito de Júlia Peraire por 238.000 euros

Un coleccionista privado se queda el retrato inédito de Júlia Peraire por 238.000 euros / Quim Vallès

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Un coleccionista privado ha adquirido por 238.000 euros el retrato inédito de Ramon Casas que representa a Júlia Peraire, vendido en la casa de subastas Setdart.

La obra, considerada un paso previo a la icónica 'La Sargantain', ha superado las previsiones iniciales y confirma, según los subastadores, el interés 'creciente' por piezas con valor historiográfico dentro del mercado del arte.

Subasta con alta participación

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La pintura, datada en 1906 y procedente de una colección privada, partía de un precio de salida de 40.000 euros y tenía una estimación de entre 100.000 y 150.000 euros. Finalmente, ha alcanzado los 238.000 euros tras recibir 25 ofertas de hasta 9 licitadores, en una subasta que se ha resuelto este miércoles por la tarde.

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