Mercado del arte
Un coleccionista privado se queda el retrato inédito de Júlia Peraire por 238.000 euros
La subasta de Setdart ha contado con 25 ofertas y ha superado las previsiones iniciales
Un coleccionista privado ha adquirido por 238.000 euros el retrato inédito de Ramon Casas que representa a Júlia Peraire, vendido en la casa de subastas Setdart.
La obra, considerada un paso previo a la icónica 'La Sargantain', ha superado las previsiones iniciales y confirma, según los subastadores, el interés 'creciente' por piezas con valor historiográfico dentro del mercado del arte.
Subasta con alta participación
La pintura, datada en 1906 y procedente de una colección privada, partía de un precio de salida de 40.000 euros y tenía una estimación de entre 100.000 y 150.000 euros. Finalmente, ha alcanzado los 238.000 euros tras recibir 25 ofertas de hasta 9 licitadores, en una subasta que se ha resuelto este miércoles por la tarde.
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