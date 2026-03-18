Un coleccionista privado se queda el retrato inédito de Júlia Peraire por 238.000 euros

Un coleccionista privado ha adquirido por 238.000 euros el retrato inédito de Ramon Casas que representa a Júlia Peraire, vendido en la casa de subastas Setdart.

La obra, considerada un paso previo a la icónica 'La Sargantain', ha superado las previsiones iniciales y confirma, según los subastadores, el interés 'creciente' por piezas con valor historiográfico dentro del mercado del arte.

Subasta con alta participación

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La pintura, datada en 1906 y procedente de una colección privada, partía de un precio de salida de 40.000 euros y tenía una estimación de entre 100.000 y 150.000 euros. Finalmente, ha alcanzado los 238.000 euros tras recibir 25 ofertas de hasta 9 licitadores, en una subasta que se ha resuelto este miércoles por la tarde.