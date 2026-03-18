Brams regresan con un disco para transformar el "aturdimiento" derivado del 1-O en "optimismo"

Vuelven Brams con un disco de cinco canciones cuyo título invoca las horas graves del octubre catalán de 2017 con el ánimo nada disimulado de volver a encender la llama independentista: ‘Tornar-hi, tornar-hi, tornar-hi!’ es un epé digital que llega nueve años después de su último álbum, ‘Demà’ (2017), y que presentarán este jueves en el Casino L’Aliança de Poble Nou, local donde actuarán por primera vez, acogidos por el ciclo Barnasants.

Surgidos en Berga en 1990, Brams son uno de los grupos de rock en catalán más veteranos, adscritos a un punk-rock en cita con el ska y el reggae, y a los textos con carga política. “Montamos un grupo para explicar cosas, como podríamos haber decidido crear un fanzine o una radio libre, entendiendo la banda como un medio de comunicación”, explica su cantante e integrante troncal, Francesc Ribera, ‘Titot’. Por ahora solo ofrecerán cuatro conciertos (actuarán también en Vic, Berga y Salt), dadas las ocupaciones paralelas de sus miembros (el batería Xarli Oliver con Sau; el guitarrista David Rosell y el trompetista Jordi Barnola con Els Catarres; Titot dirige el ciclo Perifèria Cultural). “No haremos gira de verano ni estamos en contratación abierta”, añade el cantante. “Es una lástima, porque nos han propuesto algunos caramelos, pero cuando dices que no es que no, tratando de no quedar mal con nadie”.

Una nueva estrategia

Las cinco nuevas canciones vienen a ser “un disco lanzado por fascículos”, por ahora publicadas por separado y que se reunirán en un epé, y que responden “a un discurso y un orden muy pensado”, apunta. Todo parte del estado de ánimo post-‘procés’, con la distancia de esos más de ocho años transcurridos. “Con la derrota nos quedamos aturdidos y nos costó un tiempo entender qué había pasado. Nos dimos cuenta de que no se podía construir nada desde la rabia y en el enojo, sino que había que hacerlo desde el optimismo para poner sobre la mesa una estrategia que conduzca al derecho de la autodeterminación”. Ejercicio este que entienden al modo unilateral, porque “para España esta es una cuestión de estado, que va más allá de lo que pueda pactar un gobierno, y nunca aceptará renunciar a Catalunya o a los Països Catalans”.

Todo ello aflora en temas como ‘Tornar-hi’ o ‘A cada enterrament’, mientras que ‘La por i la covardia’ apunta hacia el auge de la derecha xenófoba en su versión catalana. “Cuando no puedes ganar al fuerte, lo fácil es buscar a un tercero que sea más débil para canalizar los instintos más primarios”, cavila Titot. “Sería un error grave que el independentismo catalán evolucionara a posiciones que al final cuestionan el futuro de la nación catalana, porque van encaminadas a que cada vez seamos menos y más aislados”. Otra de las piezas, ‘Hi ha vi després de la mort’, se adhiere a su línea sarcástica, “para relajar y que la gente vea que no somos una secta, pensando siempre en lo mismo”.

Se consideran “un grupo de taberna y de combate”, donde los textos son el elemento central, por lo cual Titot ve natural actuar en un festival de canción de autor como es Barnasants. Estrofas siempre llanas, sin mucha metáfora. “Tenemos pocas oportunidades de sonar en los medios y, cuando disparamos, intentamos que sea con bala”.