Alice Kellen encara su año más ambicioso: novela, cine y Netflix en solo cuatro meses

Las supersticiones del horóscopo y la entrada de 2026 como el año del Caballo, asociado a los comienzos, podrían sonar a pura palabrería, pero, sea coincidencia o destino, a la escritora Alice Kellen se le presenta un año de lo más ambicioso y decisivo. En un lapso de apenas cuatro meses lanzará nueva novela, una de sus historias saltará al cine y también contará con una miniserie en Netflix, culminando así la expansión de un universo narrativo que ya ha conquistado a más de 3 millones de lectores. Un crecimiento imparable que podría describir perfectamente el momento creativo y profesional que atraviesa la autora.

El primer gran hito del año llegará el 8 de abril, con la publicación de 'El Club del Olvido' (Planeta). En esta nueva obra, la autora relata una historia coral sobre la amistad, las heridas invisibles y las segundas oportunidades, una novela que marca además el inicio de una nueva etapa dentro de su universo literario. Ambientada en un local nocturno que funciona como refugio emocional para quienes cargan con sus propias cicatrices, la historia sigue a Samuel, Abel, Max y Tristán, cuatro amigos que deciden abrir un bar, El Club del Olvido, sin imaginar que la llegada de Dalia cambiará para siempre el rumbo de sus vidas y pondrá a prueba los vínculos que los unen.

Apenas dos meses después, el 5 de junio, llegará a los cines la adaptación de 'Todo lo que nunca fuimos', protagonizada por Maxi Iglesias y Margarida Corceiro. Y, sin apenas tiempo para respirar, en julio verá la luz la adaptación de 'El mapa de los anhelos' de la mano de Netflix, protagonizada por Alicia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós. Dos adaptaciones, una para la gran pantalla y otra para la pequeña, que nacen de dos de las novelas más exitosas de la autora valenciana, quien suma ya 16 títulos publicados.

Un fenómeno literario imparable

Alice Kellen, pseudónimo con el que escribe Silvia Hervás, nació en Valencia en 1989 y le encanta vivir entre personajes y emociones que luego plasma sobre el papel. Pasó de autopublicar en Amazon en 2011 para luego saltar a editoriales como Plataforma, Urano y finalmente Planeta. "Nunca te lo llegas a creer, es como si estuvieras subiendo una escalera, pero no hay un escalón concreto", aseguraba en una entrevista con este diario en 2024.

En los últimos años ha conseguido traspasar fronteras y sus novelas se han publicado en más de 20 países. Su conexión con los lectores también se ha hecho evidente en sus exitosas giras internacionales por Latinoamérica, donde ha reunido a miles de seguidores, agotando entradas en teatros y convocatorias de firmas, y demostrando que su fenómeno literario no deja de crecer.

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Entre sus títulos más vendidos están 'Nosotros en la luna', 'La teoría de los archipiélagos', 'Donde todo brilla', 'Quedará el amor' o 'Sigue lloviendo'. A ellos se suma este mes de abril 'El Club del Olvido', dispuesta a seguir envolviendo a los lectores con su prosa magnética, emocional y cercana, esa que ha convertido a Alice Kellen en una de las voces más leídas y queridas del panorama 'young adult' y romántico actual.