Cine de autor
10 películas y algunas cosas más que no puedes perderte del festival D’A
El próximo jueves arranca la nueva edición del D’A, el festival cinematográfico de Barcelona dedicado esencialmente al cine de autor. Dos de las presencias de este año son el director alemán Christian Petzold, objeto de una retrospectiva que podrá verse en la sala de la Filmoteca, y la cineasta francesa Mia Hansen-Love, que mantendrá un diálogo con el público el sábado 21 a las 17.00 horas en el teatro del CCCB tras recibir el Premio D’A 2026. Destacamos además 10 títulos significativos de entre la nutrida selección de este año.
El director que ha hecho del documental una aventura permanente se adentra ahora en la meseta de Angola en busca de unos elefantes que no se sabe bien si son reales o legendarios. Otra cruzada particular de un Herzog que ya ha filmado volcanes en erupción, hombres que conviven con osos y grutas milenarias.
Viernes 20, 17.30, y sábado 28, 19.30, Aribau 1.
Una reflexión en clave cómica sobre la creación artística y la precariedad realizada por la también actriz Valérie Donzelli. Su protagonista es un fotógrafo de mucho éxito que abandona su lucrativo trabajo para dedicarse a la escritura, lo que le lleva también a realizar trabajos de todo tipo para sobrevivir.
Viernes 20, 21.45, Aribau 2; martes 24, 21.30, Aribau 1.
El nuevo largometraje de Xavi Puebla (‘Noche de fiesta’, ‘A puerta fría’) se centra en los avatares cotidianos de una joven mexicana que trabaja como doméstica en la casa de una burguesa familia barcelonesa. Un hecho inesperado la obligará a tomar una decisión fundamental. Un drama pausado sobre la diferencia de clases.
Viernes 20, 17.30, y jueves 26, 19.00, Auditori CCCB.
Esta es una historia mitad real, mitad relato popular, sobre las peripecias de Teresa Pla, persona intersexual registrada como mujer en la España de las primeras décadas del siglo XX. Luchará por ser reconocido como hombre en un contexto extremadamente violento que le obliga a convertirse en guerrillero.
Viernes 20, 19.15, Teatre CCCB.
Una edición del D’A sin al menos una película del coreano Hong Sangsoo sería menos D’A. Este año toca su penúltimo filme en el que, de nuevo, el fluir natural de las conversaciones entre una serie de personajes (un joven poeta, su novia y los padres de esta), bien regadas con alcohol, lleva a consideraciones y disquisiciones de todo tipo.
Domingo 22, 19.15, y viernes 27, 19.00, Aribau 1.
Un par de cortos de dos de las directoras más personales del cine actual. La británica Joanna Hogg (‘La hija eterna’) convierte un bolso en protagonista de excepción, mientras que la francesa Alice Diop (‘Saint Omer’) reflexiona sobre el cuerpo femenino de la mujer negra en el bullicio de la calle y en la calma de un museo.
Domingo 22, 18.30/19.15, y viernes 27, 18.30/19.15, Aribau 2.
Presentada en los festivales de Toronto y Valladolid, la ópera prima de la directora toma como base un corto del mismo título que realizó en 2020. Una joven, interpretada por Zoe Stein, ve su verano en Mallorca alterado por la muerte de la abuela. Entre el clásico ‘coming of age’ y el relato fantasmagórico.
Martes 24, 19.00, Teatre CCCB.
Hay pizzas, pero no es una película sobre gastronomía. Padial, fiel a su sentido del humor, bebe también de las fuentes de una determinada comedia estadounidense de los 90 para reflexionar, con ironía, sobre la precariedad del periodismo cultural, entre muchas otras cosas. Berto Romero y Judit Martín conforman una de las parejas del año.
Jueves 26, 20.00, Aribau 5.
Otro director habitual en el D’A, el taiwanés Tsai reflexiona en esta ocasión sobre los núcleos y orígenes familiares y la vida rural siguiendo a uno de sus actores de regreso a casa, situada en una de las zonas más despobladas de Laos. 65 minutos son suficientes para esta introspección con cobertura de documental.
Sábado 27, 19.00, Casa Montjuïc; domingo 29, 20.30, Teatre CCCB.
Tras un filme colectivo de ESCAC (‘La filla d’algú’), participar en la creación de la serie ‘Querer’ y dirigir varios episodios de ‘Las largas sombras’, Júlia de Paz se adentra en ‘La buena hija’ en los conflictos de una joven que se va a vivir con su madre a la casa de la abuela, pero desea pasar mucho más tiempo con su conflictivo padre.
Sábado 28, 20.00, y domingo 29, 18.15, Teatre CCCB.
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