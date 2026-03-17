El elogio más inesperado a 'Torrente, presidente': el filósofo Gregorio Luri la compara con una obra maestra de la literatura española

El exitoso estreno de 'Torrente, presidente' ha desencadenado un alud de reacciones a la altura de sus espectaculares cifras de taquilla. La última entrega de las aventuras del gran personaje del cine español de los últimos 30 años ha sido acogida con el desprecio habitual en algunos círculos. En cambio, los incondicionales de la saga la han aplaudido con entusiasmo: "Para esto vale la pena ir al cine".

Pero poco imaginaba Santiago Segura que su película recibiría el elogio del filósofo Gregorio Luri, uno de los mayores referentes sobre la educación en España. En una publicación en la red social X, el profesor y pedagogo ha comparado el filme nada menos que con el 'Lazarillo de Tormes' (1554), obra maestra de la literatura española.

"He ido a ver 'Torrente, presidente', creyendo que me encontraría con el viejo pícaro hispano. Y así ha sido. Como en las historias de pícaros, uno se queda con un regusto amargo, triste, incluso, porque aquí, como en el 'Lazarillo', la risa es el eco de un llanto", ha escrito.

Lázaro de Tormes, el Buscón, José Luis Torrente

La novela picaresca es una de las grandes aportaciones de las letras españolas a la literatura universal. Las obras de este género retratan las miserias de la sociedad de su tiempo a través de personajes humildes y desvalidos que recurren a todo tipo de argucias para sobrevivir. Un patrón acuñado a partir de protagonistas como Lázaro de Tormes y el Buscón de Quevedo (1626) en el que Gregorio Luri incluye, con calzador, a José Luis Torrente.

Forjada en el Siglo de Oro, la novela picaresca española dejó huella en la literatura del resto de Europa e incluso cruzó el Atlántico para inspirar a Mark Twain 'Las aventuras de Tom Sawyer' (1876-78) y su secuela 'Las aventuras de Huckleberry Finn' (1884-85).

Gregorio Luri, azote de la 'escuela libre'

Filósofo, pedagogo y maestro de escuela jubilado, Gregorio Luri es una de las voces más respetadas de España en materia de educación, con libros como ‘La escuela no es un parque de atracciones’ y 'Prohibido repetir' .

Azote de la autodenominada 'escuela libre', que defiende que los niños aprendan a su ritmo y sin imposiciones, Luri aboga por dar valor al conocimiento puro y recuperar la autoridad de maestros y profesores.