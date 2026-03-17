El Thyssen de Barcelona exhibe sus primeras obras en el antiguo Cine Comèdia

El futuro Museo Carmen Thyssen de Barcelona expone estos días la primera obra procedente del proyecto artístico puesto en marcha el pasado mes de noviembre por estudiantes. Se trata de una de las piezas que forman parte de 'Un lienzo en blanco', exposición rotativa que mostrará al público las butacas originales del antiguo Cine Comedia intervenidas por estudiantes de distintas escuelas de arte de Barcelona.

'Butaca latent', realizada por las alumnas de Labasad Escuela Superior de Arte y Diseño de Barcelona Sílvia Albanell, Andrea López Baz y Julieth Ceballos, es la encargada de inaugurar la muestra con una propuesta que reivindica el arte como un "organismo vivo" que late y riega el resto de disciplinas; por eso muestra cómo "un corazón se alimenta de palomitas, representando la emoción del público". Las intervenciones se sucederán hasta el próximo 17 de mayo a razón de una butaca intervenida por semana.

Carmen Thyssen, hija de la baronesa, posa con los estudiantes de arte de Barcelona / EDU PEDROCCHI

El proyecto, explican desde el futuro museo, nace a partir de la intervención artística realizada el pasado noviembre, en la que estudiantes de diferentes centros transformaron las butacas originales del histórico cine en piezas únicas. Ahora, una selección de estas obras se mostrará al público en un espacio a pie de calle contiguo al edificio, visible directamente desde el Passeig de Gràcia. La iniciativa busca poner el foco en el talento emergente de la ciudad y en la colaboración con las principales escuelas de arte de Barcelona, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de presentar su trabajo en un entorno cultural emblemático y en pleno corazón de la ciudad.

La presentación reunió a los estudiantes autores de las obras con Carmen Thyssen, en un encuentro simbólico que celebra el inicio del recorrido artístico de una nueva generación. En este sentido, Carmen Thyssen acompaña el proyecto como madrina de estos jóvenes talentos, mostrando su apoyo a los estudiantes participantes y a su proceso creativo. Su presencia refuerza el espíritu de la iniciativa, centrada en impulsar y dar visibilidad al talento emergente de las escuelas de arte de la ciudad.