Santiago Segura quiere ser "chico Almodóvar" y el director le responde: "Que me lo diga directamente"

Pedro Almodóvar y Santiago Segura estrenan película casi al mismo tiempo. De hecho, a partir del próximo viernes coincidirán en las salas españolas "Amarga Navidad", del cineasta manchego, y "Torrente presidente", del madrileño, y se medirán en la taquilla. No solo eso, ambos cineastas han programado su cita de promoción con la prensa en Madrid este martes 17 de marzo.

Durante la entrevista de Santiago Segura con Europa Press, y preguntado por la posibilidad de que Almodóvar hiciera alguno de sus ya famosos cameos en una cinta próxima, el realizador ha mostrado su deseo de aparecer en algún fotograma de futuros trabajos de uno de los directores más internacionales del cine español.

"Nunca me ha llamado. Él busca mucha calidad interpretativa, pero yo no estoy todavía ahí, aunque creo que él sabe que a mí me encantaría salir en una película de Pedro Almodóvar", ha asegurado.

Este deseo ha sido trasladado al cineasta manchego durante la entrevista de promoción de "Amarga Navidad" con Europa Press, que se ha realizado pocas horas después y la respuesta ha sido que se ponga en contacto con él. "Que me lo diga directamente, él me conoce. Yo no lo sé, si él no me lo dice yo no lo sé -ha respondido-. Bueno, si le ves, se lo dices. O si le veo, se lo diré yo".

Un cameo que no llegó a verse

En todo caso, según comentó el propio Santiago Segura en el programa de Cuatro "Chester", ya participó en una cinta de Almodóvar, aunque el plano en el que aparecía como figurante en segunda fila fue eliminado.

"Yo era figurante. Creo que fue en "Tacones lejanos" (...). Me acuerdo de que llegué de los primeros y me puse en la segunda fila. Estaba ahí y digo: 'aquí se me ve fetén, cuando salude Marisa Paredes yo voy a ser de los que esté aplaudiendo y se me ve la cara perfecto'. Entonces, veo que está así Almodóvar mirando, le dice algo al oído al ayudante de dirección y el ayudante de dirección dice: 'por favor, el gordo al final', y me mandaron a la última fila", rememoró entre risas en su momento para añadir que finalmente pudo ver vagamente su cabeza en uno de los planos de la cinta.

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No sería la primera vez que Segura aparece en películas del alcance internacional de las de Almodóvar, ya que ha hecho multitud de apariciones en cintas de Hollywood como "Hellboy" y "Hellboy 2" o "Blade II" y más recientemente en la oscarizada "Frankenstein", del mexicano Guillermo del Toro.