La película iraní 'A fox under a pink moon' abrirá la 29ª edición del festival DocsBarcelona

La multipremiada película iraní 'A fox under a pink moon', que documenta los intentos que la jovencísima artista visual Soraya Akhlaghi hizo durante cinco años por escapar de su país y de un marido abusador y reunirse con su madre en Austria, inaugurará el próximo 7 de mayo la vigesimonovena edición del festival internacional de cine documental DocsBarcelona. La muestra, que el año pasado acogió en su Sección oficial el estreno en España de 'Mr. Nobody contra Putin', flamante ganadora del Oscar al mejor largometraje documental, ha hecho un primer avance de programación en el que se incluyen también títulos procedentes de Alemania, Estados Unidos, Argentina y Uganda.

Dirigida a distancia por el documentalista Mehrdad Oskouei a partir de las imágenes que Akhlaghi grabó con su teléfono móvil, 'A fox under a pink moon' no solo ofrece el testimonio en primera persona de una joven iraní decidida a liberarse de las cincunstancias sociales extremas a las que está sometida, sino que también explora el modo en el que la protagonista utiliza el arte para procesar su experiencia. El filme llegará al DocsBarcelona después de haber ganado el premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam (IDFA) y el Gran Premio del Festival Internacional de Cine y Foro sobre Derechos Humanos de Ginebra (FIFDH). A la sesión inaugural, en los Cines Aribau, asistirá la protagonista y codirectora del documental.

Desafiando convenciones

Entre los otros títulos de la nueva edición adelantados por el DocsBarcelona, tres pertenecen a la Sección Oficial y comparten la vocación de "desafiar convenciones y tabúes". Son la película estadounidense 'Barbara forever', de Brydie O’Connor, que repasa la vida, la obra y el impacto cultural de la pionera cineasta experimental Barbara Hammer (el filme ganó el Teddy Award al mejor documental en la última edición del Festival de Berlín); 'The woman who poked the leopard', de Patience Nitumwesiga, que narra la historia de Stella Nyanzi, activa defensora de los derechos de las personas 'queer' en un país, Uganda, donde la homosexualidad se castiga con la muerte, y 'Mailin', de la argentina María Silva Esteve, una película filmada durante ocho años que, a través de archivos, 'home movies' y animaciones, se adentra en los recuerdos largamente sepultados de una historia de abuso sexual perpetrado por un sacerdote.

En la Sección Visions, reservada a obras que utilizan lenguajes innovadores para expandir los límites de la no ficción, se presentarán 'Afterlives', la primera película concebida para el cine del pionero del 'documental de escritorio' Kevin B. Lee, una suerte de videoensayo sobre la creciente presencia de escenas de violencia en las redes sociales, y 'Das deutsche volk', de Marcin Wierzchowski, que explora las consecuencias del ataque racista que en febrero de 2020 se cobró la vida de nueve personas en la ciudad alemana de Hanau.