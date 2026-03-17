Incógnita en Madrid por el estadio que Shakira promete para un fin de gira inolvidable en España: "En los próximos días se tendrán noticias oficiales"

Shakira ha anunciado este lunes que España será la última parada de su gira 'Las mujeres ya no lloran'. Promete un final "que no se ha visto antes en España" e incluso construirá "un estadio" que llevará su nombre para hacer más icónica esta serie de conciertos con los que ha recorrido todo el mundo.

La cantante colombiana no visita el país desde hace ocho años, con 'El Dorado World Tour', cuando actuó en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en Coruña, Bilbao o Madrid. Ahora decide cerrar 'Las mujeres ya no lloran' en España con una residencia de conciertos en Madrid, donde pretende que sea "especial e inolvidable".

Sin confirmación oficial

"Va a ser algo de otro mundo", reconoció la artista. Sin embargo, el delegado de Movilidad, Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Carabante, ha afirmado este martes que a lo largo de esta semana habrá "noticias oficiales" sobre la 'residencia' de conciertos en Madrid de Shakira. El Ayuntamiento desconoce, por ahora, que esté construyendo un estadio pero afirma que "en los próximos días se tendrán noticias oficiales por parte de los promotores".

Asimismo, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha pedido "prudencia" y espera obtener más datos sobre este anuncio que, en palabras de Shakira, hará que Madrid sea la sede de "algo de otro mundo, una producción que no se ha visto antes en España".

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha asegurado que el concierto de Shakira es una "grandísima noticia" aunque no se conozca aún dónde se realizará. "Lógicamente, Shakira no va a anunciar algo de esta envergadura si eso no es así, pero todavía no se ha hecho público dónde será y no me cabe la menor duda de que lo sabremos muy pronto y lo celebraremos", ha añadido el consejero.

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Por ahora, Shakira solo ha desvelado que serán varios conciertos y que "se va a llamar estadio Shakira". También reconoce tener "muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio"