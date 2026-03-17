'Los últimos días de Pompeya': la exposición que fusiona historia y ficción a través de la realidad aumentada en el IDEAL

Entrar hoy en el pabellón Victòria Eugènia de Barcelona significa retroceder 20 siglos atrás, pues ahí, en el espacio IDEAL Centre d'Arts Digitals –temporalmente situado en Montjuïc—, se estrena este 20 de marzo la exposición ‘Los últimos días de Pompeya’. La muestra une realidad y ficción para explicar los mitos y las verdades de los hechos de la antigua ciudad italiana.

La exhibición llega a Barcelona después de tres años de gira por diferentes ciudades del mundo. La muestra se inició en el espacio Madrid Artes Digitales (MAD) en 2023 y ha tenido más de 800.000 visitantes en total, ya que ha hecho parada también en Viena, Berlín, Beijing o Londres, entre otras.

Equilibro entre realidad y ficción

La parte que explora el mito se basa en el libro de Edward Bulwer ‘Los últimos días de Pompeya’, que da título a la exposición. La obra se publicó en el siglo XIX, pero aún dibuja la imagen mental de la ciudad histórica de Pompeya. A lo largo de la exposición se explican las diferencias entre la imagen popular del volcán y la realidad de los hechos. "Los humanos ficcionamos el pasado y construimos nuestra visión del pasado. Hemos creado una Pompeya irreal de ficción a partir de novelas y películas", explica Jordi Sellas, productor ejecutivo de la exposición y director del IDEAL Barcelona.

La muestra se divide en cinco espacios, con habitaciones didácticas, así como una característica sala de proyecciones inmersivas. "Lo digital y lo creativo se unen a la arqueología mediante la tecnología para llegar al público", explica Míriam Huéscar, comisario de la experiencia.

Aromas

Nada más entrar al recinto, un olor muy característico se impregna en las paredes. Se trata de una mezcla entre olores que recuerdan a aromas naturales e incienso creados a propósito para la exposición por la fundación Ernesto Ventosa. La primera parte de la muestra es la llamada “sala del tesoro”, donde está expuesta la Cabeza de Osuna, una pieza considerada un bien de interés cultural y que no puede salir de España. Además, hay una mezcla de objetos reales que provienen de una colección privada y réplicas de Pompeya. Las piezas reales, sin embargo, no provienen de Pompeya, ya que “acceder al contenido propio de la ciudad en estos momentos es imposible”, argumenta la comisaria Huéscar.

Tras el primer espacio, que se centra en la parte verídica de la historia, llega el momento de la realidad aumentada. Mediante unas aparatosas gafas, los asistentes se trasladan a la arena de un anfiteatro para vivir el entretenimiento de la época. Desde una batalla entre gladiadores (también llamada ‘munera’) a los combates navales (‘naumaquia’), pasando por las luchas con fieras (‘venationes’). Para recrear los visuales, las imágenes se crearon a través de la coreografía de dos personas reales en un espacio de transformación de la realidad al mundo tecnológico.

Posteriormente, los espectadores entran a una de las salas principales, donde se proyecta una película de 26 minutos que explica la historia de Pompeya mediante visuales inmersivos que juegan especialmente con los elementos de fuego y lava. Además, tienen un papel importante el sonido y la música que envuelve el ambiente. Seguidamente, en el siguiente espacio se unen la técnica y la didáctica para mostrar los cuerpos vaciados, que son copias de yeso de aquellos que se descubrieron en Pompeya. Esto se convierte en la antesala para el momento final de la exposición.

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‘Los últimos días de Pompeya’ se concluye con una experiencia inmersiva en la que los espectadores pueden entrar en una villa romana con el uso de unas gafas de realidad aumentada. Los espacios, que en un primer momento están en ruinas, cobran vida y ganan color a medida que los asistentes avanzan por el recorrido.