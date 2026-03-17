Gira mundial de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles de la gira de Rosalía tras el "LUX TOUR" en Lyon

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum "Lux" empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, "Lux", un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

'Lux', la luz de Rosalía, por Lluís Cabrera "Con 'lux' propia, la artista catalana brilla por haber dado continuidad a la búsqueda de la verdad, de la belleza, las que la catapultan a su pasión y su pulsión creativa", afirma el presidente honorífico del Taller de Músics. Lluís Cabrera. Puedes leer el artículo completo pulsando aquí.

Jordi Bianciotto Rosalía deslumbra en el estreno del 'Lux tour': una ofrenda de temperamento y vanguardia en Lyon La ‘premiére’ de la gira mundial destapó un espectáculo innovador y complejo, con la Heritage Orchestra e imaginativas coreografías, a través del álbum ‘Lux’, citado en su mayor parte, repescas de ‘Motomami’ y algunas sorpresas.

Crónica del concierto Tres años después de que le reprocharan la ausencia de músicos en escena en la gira ‘Motomami’ (como si ella sola no valiera por todo un regimiento de flautistas y oboístas), Rosalía se desplaza al otro extremo en el ‘Lux tour. ¿Queríamos instrumentistas? Pues ahí está la veintena de integrantes de la Heritage Orchestra que la arropa en esta nueva singladura: cuerdas angulosas, en choque con ‘beats’ maquinales, y el eco flamenco, que no falte, todo ello la arropó este lunes en el LDLC Arena, de Lyon (entradas agotadas, 16.000 asistentes), en la noche de arranque de una gira mundial que rompe los patrones del espectáculo para un artista español (y que recalará el 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi). Lee la crónica de Jordi Bianciotto aquí.

Rosalía, antes de ser una diosa Este es un viaje por la relación de Rosalía con el escenario a través de las historias y las particularidades que han compuesto sus giras anteriores, las de ‘Los Ángeles’, ‘El Mal Querer’ y ‘Motomami’. Así han evolucionado los conciertos de la cantante en directo.

Una experiencia conceptual Rosalía ha acabado su primer concierto de la gira en Lyon con un despliegue escénico rodeada de bailarines que ha encandilado a sus fans con un espectáculo muy orgánico, sencillo y a ratos barroco, lleno de emoción. Ha empezado el concierto como una bailarina con tutú y entre los muchos cambios de ropa ha habido tocados, crinolinas, alas de ángel... sobre el escenario, lluvia de purpurina y hasta un confesionario donde un fan ha compartido una mala experiencia amorosa antes de que cantara 'La perla'.

La despedida de Rosalía Termina el primer concierto del 'Lux Tour' en Lyon con 'Magnolias', el particular funeral de Rosalía. Acaba la canción y se cierra el lienzo que había sobre el escenario.

Solo en el disco físico La cantante añade al 'setlist' de la gira los temas 'Novia Robot' y 'Focu ’ranni', canciones que solamente están disponible en el disco físico de 'Lux'.

Fiesta sobre el escenario Sigue la era 'Motomami' con 'Bizcochito', de nuevo en el escenario principal, donde la cantante y los bailarines montan una fiesta. A continuación, el baile no termina porque llega el turno de 'Despechá'.

Un botafumeiro gigante Nuevo salto a la era anterior de la cantante con 'CUUUUuuuuuute', que sigue interpretando junto a la orquesta y, en esa ocasión, con un botafumeiro gigante.