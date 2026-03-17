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Gira mundial de Rosalía, en directo | Última hora y todos los detalles de la gira de Rosalía tras el "LUX TOUR" en Lyon

Aina, fan de Rosalía que viaja a Lyon para ver el inicio del 'Lux Tour': "Dormiremos en el bus de vuelta a Barcelona, pero estoy dispuesta a hacer el sacrificio por verla"

Lo que mueven las grandes giras como la de Rosalía: un millón de entradas y 100 millones de euros en ‘ticketing’

Imágenes del primer concierto de Rosalia, de su gira &quot;LUX&quot;

Imágenes del primer concierto de Rosalia, de su gira "LUX" / TikTok

Jordi Bianciotto

Alba Giraldo

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La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum "Lux" empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, "Lux", un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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