Los fans de Rosalía describen la experiencia 'Lux Tour' en Lyon: “Es una obra de arte, no una actuación”

El primer concierto del 'Lux Tour' de Rosalía no ha dejado indiferente a nadie. Lejos de repetir fórmulas de sus anteriores giras o seguir ideas similares a las de otros grandes artistas, la catalana ha apostado por algo muy diferente. Los asistentes coinciden en que no se trata de un concierto al uso y, para muchos, la experiencia se acerca más a una pieza conceptual que a un ‘show’ tradicional.

"Es una propuesta completamente distinta y no se podía predecir nada de lo que iba a hacer", explica Iker, fan de Rosalía de Galicia que se desplazó a Lyon para disfrutar de la primera fecha. "Es un 'show' que choca cuando lo ves por primera vez, porque no te esperas nada”, valora el joven, que vio a la artista desde las primeras filas de la pista, con la entrada 'front stage', y volverá a ver el mismo concierto en dos fechas más, una en Madrid y otra en Barcelona, esta vez desde grada y pista general.

Sara Fernández

El joven de 21 años asegura que la artista "vocalmente estuvo a otro nivel": "Seguro que ha entrenado mucho. Ya en el ‘Motomami Tour’ estaba increíble, pero ahora es impecable”, asegura. Un cambio que también se aprecia a nivel visual, con una propuesta "muy dinámica". "Cada canción tiene cosas distintas encima del escenario, a diferencia del 'Motomami Tour', que tenía un concepto de un fondo blanco, bailarines y juego de cámaras", valora.

Una obra de arte

Carlos, otro de los asistentes a Lyon desde Barcelona junto a su amiga, Aina, cree que el concierto está generando tanta repercusión porque rompe con la lógica de un espectáculo al uso. “Estamos acostumbrados a 'shows' con muchas pantallas, mucha iluminación… pero creo que el concepto del 'Lux Tour' no es hacer un concierto tal y como lo conocemos”, explica. Para él, Rosalía propone algo distinto: “Es una obra de arte, no una actuación”.

Según Carlos, cada detalle del 'show' está pensando al milímetro, desde los movimientos hasta la escenografía o la estructura, organizada por actos. El joven, de 26 años, asegura que la experiencia se asemeja más a asistir "a una obra de teatro, un ballet o una ópera", que a un concierto. “Todo lo tiene pensado: el guion, lo que ves, cómo lo ves…”, señala.

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Esta apuesta artística tan conceptual, sin embargo, también ha generado críticas. “Esto no es un maxi concierto, aquí ella prácticamente ni baila. En realidad, no hace casi nada sobre el escenario. No hay gran cosa, pero te flipa”, explica Carlos. "Hasta que no lo vives, no lo sientes. Y si no lo sientes, es muy difícil de entender", zanja el fan.