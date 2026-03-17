Cercas, Coixet, Avellaneda, Raurich y La Ordenatriz 'redecorarán' el Círculo Ecuestre en la nueva cita cultural Eclèctica Barcelona

Reivindicar Barcelona como ciudad creativa, transversal y referente cultural, poniendo en valor el talento local y la conexión entre disciplinas. Con este objetivo nace Eclèctica Barcelona, la nueva cita impulsada en el marco de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026, que este martes se ha presentado en la antigua sede de la editorial Gustavo Gili.

El proyecto, que se celebrará del 4 al 13 de junio en el Círculo Ecuestre, propone transformar este emblemático espacio en una casa efímera donde el interiorismo, la arquitectura y la creatividad dialogarán con la literatura, el cine, la música o la gastronomía. Todo, a través de una fórmula basada en la cocreación.

"No es solo un proyecto para amantes del interiorismo; queremos ampliar el foco", ha defendido Patricia Pérez, directora ejecutiva de Eclèctica Barcelona. "El diseño nos rodea y convive con todos nosotros", ha añadido. En la misma línea, la directora creativa, Pia Capdevila, ha subrayado que "cada espacio será único, fruto de un diálogo creativo entre un diseñador y un creador cultural".

Coixet y Cercas, momentos antes de la rueda de prensa de Eclèctica Barcelona. / MANU MITRU / EPC

El recorrido ocupará las plantas segunda y tercera del Círculo Ecuestre, donde se desplegarán 12 espacios concebidos como estancias de una vivienda: desde zonas sociales hasta áreas más íntimas. Cada una estará diseñada por una pareja formada por un interiorista o arquitecto y una figura cultural. "La idea es que el público salga de allí con ideas para su casa real", han coincidido Pérez y Capdevila.

Protagonistas de Eclèctica Barcelona / ECLÈCTICA BARCELONA

"Cóctel creativo"

Este "cóctel creativo", como lo han presentado, se presentará así: el visitante podrá recorrer un salón ideado por la directora de cine Isabel Coixet y el interiorista Lázaro Rosa-Violán; una biblioteca concebida por el escritor Javier Cercas y la interiorista Asun Antó; una cocina firmada por el chef Albert Raurich y la interiorista Bárbara Aurell; una suite con vestidor creada por el diseñador de moda Juan Avellaneda y el interiorista Ricard Trenchs; un despacho a cargo del publicista y presentador Risto Mejide y el interiorista Jaime Prous; un comedor diseñado por la modelo y comunicadora Martina Klein y la interiorista Pia Capdevila; una sala polivalente de la cantante Queralt Lahoz y el estudio de arquitectura L35 Architects; un baño sensorial de la instructora de yoga Xuan Lan y la interiorista Sara Folch; un espacio de gimnasio y suite ideado por la creadora digital Ffitcocó y la interiorista Adela Cabré; un laundry firmado por la organizadora profesional Begoña, La Ordenatriz(la Marie Kondo española) y la interiorista Agata Samons; un baño suite de la empresaria Mariona Ferran y la interiorista Cristina Carulla; y un bar concebido por el chef Nandu Jubany y la interiorista Olga Pajares.

En el centro de la foto, de rojo y azul, las impulsoras de Eclèctica Barcelona, Patricia Pérez, directora ejecutiva, y Pia Capdevila, directora creativa de la nueva propuesta cultural de la ciudad. / MANU MITRU / EPC

Más allá del resultado final, la organización pone el foco en el proceso. "Tan importante es lo que veremos como cómo se ha creado", han señalado sus impulsoras, que desde ahora documentarán en redes sociales el desarrollo de cada proyecto.

Algunos de los participantes han avanzado ya el espíritu de sus propuestas. Cercas, Català de l'Any 2025, ha admitido que aceptó el reto "por curiosidad, a ver qué pasa, a ver qué sale", mientras que Coixet definió su intervención como "un espacio sumamente ecléctico", con referencias cruzadas y difícil de etiquetar. En la cocina, Raurich lo ha resumido en una idea: "Pasarlo bien cocinando juntos".

La Ordenatriz junto a Agata Samons. / MANU MITRU / EPC

También ha habido espacio para la reflexión sobre cómo habitamos. Xuan Lan, profesora de yoga y experta en bienestar, ha reivindicado el baño como "un sitio donde tenemos nuestra intimidad, donde tenemos nuestro silencio", y la cantante Queralt Lahoz ha celebrado la mezcla de lenguajes: “Cuando no puedes encasillarlo, tienes que pararte a observarlo".

La cantante de Santa Coloma Queralt Lahoz. / MANU MITRU / EPC

Entradas, talleres y actividades

La experiencia se completará con talleres, charlas y actividades abiertas al público, que se podrán sumar a la visita general. Las entradas tendrán un precio base de 20 euros y se pondrán a la venta la próxima semana, a través de la web oficial del proyecto, donde se detallará la programación y el coste de las experiencias adicionales. La organización prevé atraer entre 12.000 y 14.000 visitantes, en esta primera edición.

La modelo y presentadora Martina Klein, sentada junto al escritor Javier Cerca, en la presentación de Eclèctica Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Con el respaldo de marcas vinculadas al diseño y la creatividad, Eclèctica Barcelona nace además con vocación de continuidad. "Queremos que sea una cita anual y que vaya creciendo, incorporando nuevas disciplinas y espacios", ha apuntado Pérez.

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De momento, la primera edición ya tiene escenario y protagonistas. Y una premisa clara: convertir el diseño en un lenguaje compartido y cotidiano, capaz de conectar disciplinas y públicos en una ciudad que aspira a seguir siendo un referente cultural europeo.