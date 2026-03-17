Descubren un excepcional ‘cap de bou’ en miniatura en la Serra de Tramuntana

El hallazgo fortuito de una pequeña cabeza de toro tallada en bronce por parte de un excursionista se ha convertido en un importante descubrimiento arqueológico para Mallorca. Así lo sostiene el investigador e historiador Jaume Deyà, quien ha podido observar la pieza y notificar su existencia y solicitar su depósito al Consell de Mallorca. «Por sus características, la figura es de época postalayótica, de entre el 600 y 200 a.C; es de la misma época que los famosos bous de Costitx», calcula.

«Este pequeño bronce podría formar parte de un elemento mayor: o bien ser la cabeza de una pequeña estatua o ser un motivo decorativo que se colocaba en el asta de un cap de bou», explica el arqueólogo a Diario de Mallorca. Su hipótesis se sustenta en que en la parte posterior de la pieza hay un orificio que indica que en origen debía ir soldada a otro soporte metálico, ya fuera un cuerpo o un cuerno.

La excepcionalidad del descubrimiento hay que ir a buscarla también en el hecho de que este bronce sería la única cabeza de toro en miniatura hallada y conservada en Mallorca que estará en un museo. «Se han encontrado tres más, están documentadas, pero han desaparecido, no constan en ningún fondo museográfico», señala Deyà. «Además, en los últimos cincuenta años no se han encontrado figuraciones de este tipo, los descubrimientos que hay son muy antiguos», añade.

A la izquierda, la cabeza de toro en miniatura recién hallada por un excursionista en un camino de Valldemossa. A la derecha, Los rasgos de uno de los ‘bous’ de Costitx, hallados en Son Corró y expuestos en el Museo Arqueológico Nacional, guardan similitud con la pieza ahora localizada en la Serra de Tramuntana. / Jaume Deyà

La cabeza tauriforme descubierta en un camino de Valldemossa mide 3,2 centímetros de largo, 1,7 de altura y 2,9 de ancho. «Los detalles tan bien tallados la hacen muy especial. Destaca por sus proporciones bien conseguidas y por los rasgos de las astas, las orejas, el morro y los ojos, así como por algunas incisiones destinadas a remarcar las facciones del animal», subraya Deyà.

Tipológicamente, sin tener en cuenta las dimensiones, el arqueólogo solleric considera que esta figura recuerda estilísticamente a dos de los bous de Son Corró (más conocidos como bous de Costitx), con la diferencia de que tanto las astas como las orejas son extremadamente reducidas y simplificadas. «Es como si estuviéramos ante la representación de la cabeza de un novillo o una vaquilla», apunta.

«Este hallazgo es un poco como el de la espada de Puigpunyent. Es inusual y difícil dar con una pieza así. Uno de los últimos bous hallados en contexto lo encontró Waldren en Torralba den Salord, en Menorca. Luego están también las estatuillas que localizó Rosselló-Bordoy en Son Corró o las halladas en la Roca Roja de Sóller», enumera.

Excursionista veterano

La cabeza que ahora pasará a formar parte de la colección del Museu de Mallorca la encontró por azar el veterano excursionista Josep Maria Buils Huguet. «Preguntó a unos amigos si conocían a algún arqueólogo y le dieron mi nombre. Se puso en contacto conmigo y me explicó que la había encontrado en medio de un camino en una ruta senderista de Valldemossa», relata. «Le agradezco mucho que haya buscado la vía adecuada para proteger esta pieza, que es un objeto que debe ser para el disfrute de todos. Es muy importante la colaboración ciudadana para proteger adecuadamente el patrimonio de Mallorca».

Deyà también ha pedido al Consell poder realizar una prospección de urgencia en la zona ante la posibilidad de que haya más material arqueológico de interés que permanece totalmente inédito.

Noticias relacionadas

Según los expertos, este tipo de representaciones de bous eran elementos sagrados o de culto, piezas clave para entender la religiosidad talayótica en Mallorca. Las figuras más importantes localizadas en la isla son las tres de bronce halladas en Son Corró, que se exhiben en el Museo Arqueológico Nacional. Las instituciones baleares han solicitado en numerosas ocasiones su retorno a lo largo de las últimas décadas, encontrando siempre negativas o silencio por parte del Ministerio de Cultura. La denegación más reciente se ha producido a raíz de la petición del Consell de incluirlas en la renovación de las salas de arqueología del Museu de Mallorca.