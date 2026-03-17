El crítico de artes escénicas Jordi Bordes gana el Premi Anna Pérez Pagés de periodismo cultural

Jordi Bordes (Barcelona, 1970), periodista especializado en artes escénicas del diario 'El Punt Avui', es el ganador de la segunda edición del Premi Anna Pérez Pagès de periodismo cultural. El jurado, formado por Carolina Rosich, Xavier Pardo, Carlota Rubio, Irene Dalmases y Clàudia Rius, destaca en su fallo la "omnipresencia, entusiasmo y dedicación" de Bordes, cualidades expresadas tanto a través de sus piezas en 'El Punt Avui' como en su papel de impulsor del portal Recomana.cat y de la recuperación de los Premis de la Crítica de les Arts Escèniques.

Sobre Recomana.cat el jurado subraya la "tenacidad y la tozudez" de Bordes para sacar adelante una plataforma que agrupa críticas teatrales, guía a los espectadores y reivindica la figura del crítico. Y dentro de los Premis de la Crítica, remarca la apuesta por el Premi Novaveu de crítica joven, que tiene como objetivo garantizar el relevo generacional.

Reclamación y fiesta

El acto de entrega del galardón tuvo lugar en el Teatre Lliure este martes y estuvo presentado por Glòria Ribera, cupletista, cantactriz, vedete, dandi y folclórica, y Oriol Puig Taulé, crítico de artes escénicas. La gala reclamó un lugar sólido y digno para el periodismo cultural, en un contexto de desaparición de espacios dedicados a él y de precarización del periodista cultural. La velada desembocó en fiesta con las sesiones de las 'disc-jockeys' y amigas de Pérez Pagés Lady Marian DJ's (Ana Polo y Júlia Barceló) y Maia Jenkinson (artista visual y cofundadora de Me Siento Extraña).

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Recordar y reconocer

La muerte de Pérez Pagés a causa de un cáncer en 2024, a los 50 años, conmocionó al mundo cultural catalán en general y al teatral en particular. La periodista dirigió y presentó durante casi una década el magacín cultural diario 'Àrtic' en BTV. Sus compañeras Anna Aurich, Júlia Bertran, Anna Guitart, Neus Masferrer, Clàudia Rius y Gemma Ruiz Palà crearon el Premi Anna Pérez Pagés para recordarla y reconocer a un profesional del periodismo cultural que en su trayectoria haya contribuido de una "manera significativa" a la difusión de la cultura. Carolina Rosich, subjefa de la sección de Cultura de TV3, lo recibió el año pasado.