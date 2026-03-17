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Vuelta a los escenarios

Netflix transmitirá en vivo el concierto de regreso de BTS en Seúl este sábado tras su servicio militar obligatorio

El grupo surcoreano BTS lanzará el álbum ARIRANG el viernes 20 de marzo y un día después ofrecerá un concierto gratuito en Seúl, evento que Netflix emitirá en directo

Fotografía cedida por Ocesa que muestra a los integrantes de la banda surcoreana BTS. Los boletos para los tres conciertos que la banda surcoreana BTS ofrecerá en mayo próximo en la Ciudad de México se agotaron este sábado en menos de una hora tras el inicio de la venta general, de acuerdo con información de la boletera Ticketmaster.

Fotografía cedida por Ocesa que muestra a los integrantes de la banda surcoreana BTS. Los boletos para los tres conciertos que la banda surcoreana BTS ofrecerá en mayo próximo en la Ciudad de México se agotaron este sábado en menos de una hora tras el inicio de la venta general, de acuerdo con información de la boletera Ticketmaster. / Ocesa / EFE

AFP

Seúl
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El gigante del streaming Netflix anunció este martes que transmitirá en vivo el concierto de regreso de la popular banda surcoreana BTS, cuyos integrantes vienen de concluir su servicio militar obligatorio.

El estelar grupo de K-pop interrumpió su actividad en 2022 por el reclutamiento de sus siete miembros.

La banda confirmó el lanzamiento del álbum ARIRANG para el 20 de marzo y al día siguiente un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl, antes del inicio de una gira.

Netflix anunció que esa presentación gratuita será transmitido en vivo a más de 190 países.

El disco ARIRANG -cuyo nombre alude a una canción folclórica coreana sobre la añoranza y la separación, muy querida en Corea del Sur- será su primero desde la antología 'Proof', de 2022.

El nuevo álbum "contiene una reflexión profunda sobre el origen e identidad del grupo", señaló Netflix, que anunció también un documental sobre el regreso de la agrupación titulado 'BTS: el retorno', que será lanzado el 27 de marzo.

La gira mundial comenzará en abril y tendrá 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid, según su sello discográfico HYBE.

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Antes de su servicio militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (3.700 millones de dólares) anuales en Corea del Sur, equivalente a 0,2% del PIB total del país, según el Instituto Coreano de Cultura y Turismo.

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