Javier Bardem irrumpe en los Oscar con el discurso más crítico: "Estamos en otra guerra ilegal, matando a gente inocente con las mismas mentiras"

El tenso contexto geopolítico internacional, con Estados Unidos implicado en varios frentes diplomáticos y militares, ha marcado la 98 edición de los Premios Oscar. En un momento en el que reina un clima político cada vez más polarizado, la gala se ha convertido en un "altavoz" donde artistas, directores y profesionales de la industria han reivindicado la responsabilidad política y el papel de la cultura en tiempos de incertidumbre.

Javier Bardem se ha erigido como uno de los más críticos en la gala, a la que ha acudido con una imponente pegatina de 'No a la guerra', que también lució en 2003 por la guerra de Irak. Y bajo ella, una chapa con la caricatura de Handala, un símbolo de la resistencia palestina creado en 1969.

Javier Bardem / MIKE COPPOLA / AFP

"Estamos matando a gente inocente"

El actor español se presentó ante los más de 3.000 invitados a esta ceremonia con el discurso más crítico y arrollador. "Hay que aprovechar esto para hablar de las cosas que importan. El cine hay que celebrarlo… pero también hay que aprovechar este altavoz para las cosas que han creado tanto dolor en el mundo", ha dicho el actor en su llegada a los premios.

Bardem fue categórico al afirmar que el actual conflicto en Oriente Medio es ilegal. "Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal, matando gente inocente, basados en mentiras, antes eran armas de destrucción masivas, ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con estas acciones tan violentas y tan criminales de Netanyahu y de Trump", explicó Bardem en declaraciones a Movistar Plus+ durante su paso por la alfombra roja donde también explicó la otra chapa que lucía., subrayó.

"Y por supuesto, Handala el símbolo de la resistencia palestina. Es un niño que fue creado en 1969, un dibujo, que tiene 10 años, que nos da la espalda porque no le miramos, porque no nos hacemos caso, y que sigue teniendo 10 años porque hasta el día que no vuelva a su casa, a su tierra, no crecerá", expuso Bardem que confirmó que sí iba a presentar un Oscar, "pero sobre todo estoy para esto".

"No a la guerra y Palestina libre"

"No sé si va a ser una gala reivindicativa, pero de lo que sí tengo muchas ganas es de que la gente no tenga miedo y hable y diga lo que tenga que decir estemos o no estemos de acuerdo porque creo que, y esa es la razón principal por la que estoy aquí, se puede pertenecer a este circo y al mismo tiempo ser ciudadano y decir lo que uno piensa y denunciar lo que uno cree que es importante. Por eso estoy aquí. Para poder demostrar que se pueden o se debería poder hacer las dos cosas", concluyó Bardem.

"No a la guerra y Palestina libre", exclamó Bardem antes de dar paso a la presentación del premio en la categoría a mejor película internacional. Hollywood, como se esperaba, rompió su silencio por una situación incierta tanto dentro como fuera de las fronteras del país.

"Detengan estas guerras ahora"

Otro de los momentos que caló hondo en la sensibilidad de la noche fue el protagonizado por David Borenstein, director del premiado documental 'Mr. Nobody contra Putin', quien transformó su ascenso al estrado en una sentida apelación a la Humanidad. "Hay algunos países en los que, en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!", dijo Borenstein en un discurso poderoso, al que le siguió un prolongado aplauso del público.

Otras personalidades de la industria cinematográfica lucieron insignias. Así, la protagonista de la voz de Hid, Saja Kilani, o la actriz de la serie Los Bridgerton Charithra Chandran lucieron la chapa de la organización Artists4Ceasefire. Se trata de un colectivo de actores, cineastas y otros artistas que abogan por un alto el fuego permanente en Gaza y una paz justa y duradera entre palestinos e israelíes desde finales de 2023, repartio entre los asistentes a la gala celebrada en el Teatro Dolby un pin.

"La humanidad y la justicia no son privilegios reservados para algunos; pertenecen a todas las personas, sin excepción", afirmó Fairey. "El arte tiene la capacidad de recordarnos que, antes que fronteras, todos somos ciudadanos de este planeta", señaló. Estas insignias de Artists4Ceasefire se han convertido en un elemento habitual en las ceremonias de premios durante los últimos dos años.

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Además, organizaciones detrás de los pines con los lemas 'ICE Out' y 'Be Good' que algunas personalidades de Hollywood han lucido durante la temporada de premios llevaron su mensaje contra Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) a las calles la noche anterior a los Oscar, proyectando mensajes en el Museo de la Academia en Los Ángeles, el Hotel Loews Hollywood y otros edificios.