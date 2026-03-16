¿Dónde ver las películas ganadoras de los premios Oscar 2026?

Durante esta madrugada se ha celebrado la 98ª edición de la gala de los Oscar y 'Una batalla tras otra' se ha coronado como la gran ganadora, con seis estatuillas. El filme ha desbancado a 'Pecadores', que se presentaba como la principal favorita, rompiendo con todos los récords históricos en las nominaciones, ya que contaba con 16 candidaturas.

Con la resaca de los premios, dejamos una lista sobre dónde ver las películas protagonistas de los Oscar 2026.

Las películas ganadoras en plataformas

‘Una batalla tras otra’, que ha recibido algunos de los premios más destacados –como Mejor Película, Mejor Director o Mejor Guion Adaptado–, es una distopía sobre la realidad de los migrantes en un gobierno donde se impone la supremacía blanca. El filme está disponible en HBO Max y en Movistar, con el pack de ficción. Además, se puede alquilar o comprar en otras plataformas como Apple TV, Prime Video, Filmin y Rakuten TV.

La siguiente película más galardonada ha sido ‘Pecadores’, con cuatro premios. El largometraje también parte desde una crítica social al racismo y la violencia siguiendo la historia de dos hermanos gemelos criminales que vuelven a su ciudad natal para escapar de sus problemas y en búsqueda de nuevos comienzos. El filme está disponible en Movistar Plus y HBO Max, mediante suscripción, aunque también se puede alquilar o comprar en Rakuten TV, Prime Video, Filmin o Apple TV.

‘Frankenstein’ también ha sido una de las principales galardonadas, especialmente en las categorías más técnicas. Así, ha recibido los Oscars a Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario. La película de Guillermo del Toro está disponible desde el primer momento en Netflix.

En el mundo de la animación ha destacado ‘Las guerreras del K-pop’, llevándose los premios a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original con ‘Golden’. El largometraje, igual que ‘Frankenstein’, está disponible en Netflix.

Los filmes en pantalla grande

Por otro lado, algunas películas favoritas que finalmente no han triunfado son ‘Hamnet’ y ‘Marty Supreme’. El filme de la directora Chloé Zhao optaba a ocho estatuillas, pero finalmente se ha llevado uno, ya que Jessie Buckley ha ganado el premio a Mejor Actriz Protagonista. Aunque la película está disponible para comprar o alquilar en Apple TV, Filmin, Prime Video y Rakuten TV, el largometraje aún se emite en las salas de cine.

En el caso de ‘Marty Supreme’, de las nueve nominaciones, no se ha llevado ningún galardón a casa. La película, sin embargo, todavía no está disponible en plataformas, por lo que aún se puede visualizar en los cines.

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Por otro lado, ‘Valor sentimental’ ha superado a ‘Sirat’ en la categoría de Mejor Película Internacional. El largometraje contaba con hasta nueve nominaciones, entre ellas en categorías como Mejor Película o Mejor Dirección. La película, de momento, solo está disponible en los cines.