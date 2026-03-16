Rosalía presenta el 'Lux tour' en Lyon: este es el 'setlist' del concierto (más de 20 canciones y varias sorpresas)

El 'Lux tour' de Rosalía ha iniciado este lunes su camino en Lyon (Francia), la primera ciudad en el que la artista catalana ha presentado de cuarto disco. En esta primera actuación se han respondido muchas de las preguntas que planteaban sus seguidores, empezando por si sería un directo con orquesta o si se atrevería con el ballet. Las respuestas a estas dos es, en ambos casos, sí. Y expectantes estaban sus fans por saber el 'setlist' de la gira de 'Lux', un 'show' con protagonismo absoluto, claro, para el cuarto disco de la catalana con pinceladas de sus anteriores trabajos. Eso sí, sorprende que no haya ni una concesión a 'El mal querer'.

A continuación, todas las canciones interpretadas por Rosalía este lunes en Lyon:

1. Sexo, violencia y llantas

2. Reliquia

3. Porcelana

4. Mio Cristo Piange Diamanti

5. Berghain

6. Saoko

7. La fama

8. La combi Versace

9. De madrugá

10. El redentor

11. Can’t Take My Eyes Of You – I love you baby (covers)

12. La perla

13. Sauvignon Blanc

14. La Yugular

15. Dios es un stalker

16. La rumba del perdón

17. Cuuuute

18. La noche de anoche

19. Bizcochito

20. Despechá

21. Novia robot

22. Focu ’ranni

23. Magnolias

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Después de Lyon, la cantante de Sant Esteve Sesrovires estará en París los próximos 18 y 20 de marzo, después en Zurich y Milán, con un único concierto en cada ciudad, y su siguiente escala será Madrid, con recitales los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena. Tras dos conciertos en Lisboa, el 8 y 9 de abril, la artista catalana se presentará en Barcelona, los días 13, 15, 17 y 18 de abril, en el Palau Sant Jordi.