Inicio de gira
Rosalía presenta el 'Lux tour' en Lyon: este es el 'setlist' del concierto (más de 20 canciones y varias sorpresas)
MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos
El 'Lux tour' de Rosalía ha iniciado este lunes su camino en Lyon (Francia), la primera ciudad en el que la artista catalana ha presentado de cuarto disco. En esta primera actuación se han respondido muchas de las preguntas que planteaban sus seguidores, empezando por si sería un directo con orquesta o si se atrevería con el ballet. Las respuestas a estas dos es, en ambos casos, sí. Y expectantes estaban sus fans por saber el 'setlist' de la gira de 'Lux', un 'show' con protagonismo absoluto, claro, para el cuarto disco de la catalana con pinceladas de sus anteriores trabajos. Eso sí, sorprende que no haya ni una concesión a 'El mal querer'.
A continuación, todas las canciones interpretadas por Rosalía este lunes en Lyon:
1. Sexo, violencia y llantas
2. Reliquia
3. Porcelana
4. Mio Cristo Piange Diamanti
5. Berghain
6. Saoko
7. La fama
8. La combi Versace
9. De madrugá
10. El redentor
11. Can’t Take My Eyes Of You – I love you baby (covers)
12. La perla
13. Sauvignon Blanc
14. La Yugular
15. Dios es un stalker
16. La rumba del perdón
17. Cuuuute
18. La noche de anoche
19. Bizcochito
20. Despechá
21. Novia robot
22. Focu ’ranni
23. Magnolias
Después de Lyon, la cantante de Sant Esteve Sesrovires estará en París los próximos 18 y 20 de marzo, después en Zurich y Milán, con un único concierto en cada ciudad, y su siguiente escala será Madrid, con recitales los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena. Tras dos conciertos en Lisboa, el 8 y 9 de abril, la artista catalana se presentará en Barcelona, los días 13, 15, 17 y 18 de abril, en el Palau Sant Jordi.
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