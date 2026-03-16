Aina, fan de Rosalía que viaja a Lyon para ver el inicio del 'Lux Tour': "Dormiremos en el bus de vuelta a Barcelona, pero estoy dispuesta a hacer el sacrificio por verla"

El inicio de una gira siempre tiene algo de especial: la incertidumbre, los nervios, la emoción del público y la sensación de estar presenciando un momento irrepetible. Esa situación es precisamente la que ha empujado a decenas de fans españoles a desplazarse hasta Lyon para asistir al primer concierto del 'Lux Tour', que tendrá lugar este lunes 16 de marzo. Entre ellos está Aina, una joven de 25 años que viajará desde Barcelona. "Decidimos ir a la primera fecha de la gira, primero, porque no conseguimos entradas en Barcelona, que es la ciudad donde vivimos, y luego, porque en una primera fecha siempre hay más sorpresa, mucha incertidumbre y muchas ganas tanto por parte del artista como de los fans de ver cómo empieza esta era", explica la joven.

El viaje, sin embargo, en esta ocasión, será breve. Aina y su acompañante volarán hasta Lyon el mismo lunes y regresarán a España en autobús inmediatamente después del concierto. El plan, para abaratar costes y poder llegar al trabajo al día siguiente, no incluye pasar la noche fuera de casa. "Va a ser un viaje exprés. No vamos a coger hotel ni vamos a hacer noche en ningún lado, vamos a dormir en el bus de vuelta a la ciudad", cuenta. "Llegaré a Barcelona y me iré directa al trabajo. Es un sacrificio, pero estoy dispuesta a hacerlo para poder presenciar este pedazo de espectáculo que va a ser el 'Lux Tour'", asegura. Para ellos, el coste total del viaje, entre transporte y entrada, ronda los 170 euros por persona.

Giro creativo

Tras el impacto global de la etapa anterior de la cantante catalana, con 'Motomami', y después de ver la estética que ha rodeado a 'Lux', muchos fans esperan un giro creativo para la gira de esta nueva era. "Las expectativas que tengo para este concierto están llenas de incertidumbre", admite Aina. "Siento que va a ser algo completamente distinto a 'Motomami', que fue espectacular, con ese toque tan único que ella siempre proporciona", comenta, ya que, para ella, Rosalía "es una artista que todo lo que hace lo hace con una intención y con un trasfondo, y nos proporciona una experiencia única y súper transgresora".

Noticias relacionadas

"Espero un 'show' un poquito más íntimo que lo que fue la era anterior, ya que es un sonido totalmente distinto", explica la joven fan. "Mi opinión es que tendrá una vibra más elegante, más hipnótica, donde la música y la estética de este álbum se fusionen y el foco principal sea su voz", expresa. "Me imagino un show lleno de atmósfera, luces y silencios que reflejen esa dualidad entre lo íntimo y lo poderoso que transmite el disco", concluye.