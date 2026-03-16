Premios Oscar 2026, ganadores en directo: mejor película, actor, actriz y resto de categorías

'Una batallas tras otra' de Paul Thomas Anderson se ha coronado en la madrugada de este domingo como la película más galardonada de la 98 edición de los Óscar, con seis premios, entre ellos el de mejor película y mejor director.

'Sirat' del director gallego Oliver Laxe, no ha podido cumplir el sueño de lograr un Oscar. El premio a mejor película internacional ha ido para la película Noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier, que también se ha impuesto a la cinta brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho. Y el premio a Mejor Sonido ha ido finalmente para 'F1'.

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Pese a que 'Los pecadores' llegaba con 16 nominaciones a los premios, finalmente la película se ha llevado 4 galardones, entre ellos el de Mejor Actor a Michel B Jordan. Jessie Buckley ha ganado el de Mejor Actriz.

Homenajes a Rob Reiner y Robert Redford Y entre los momentos más emotivos destacaron los homenajes a los artistas fallecidos este año, entre los que destacaron al cineasta Rob Reiner y al actor Robert Redford. Barbra Streisand dedicó unas sentidas palabras a su amigo Redford y cantó un fragmento de la oscarizada canción 'The Way We Were', de la película 'Tal como éramos'en la que compartieron pantalla. El comediante Billy Crystal fue el encargado de honrar la memoria de Reiner, asesinado el pasado diciembre, a quien describió como una de las figuras más influyentes de Hollywood y destacó su activismo. Informa Efe.

De la sorpresa de Anna Wintour al temido momento de Adrien Brody Más allá de las reivindicaciones políticas, la 98 edición de los premios más importantes del cine dejó momentos icónicos, como la aclamada aparición sorpresa de Anna Wintour o el temido asomo de un discurso interminable con el que amenazó, entre risas, el actor Adrien Brody, que le año pasado hizo el más largo en la historia de los premios. La directora de Vogue desde 1988 hasta 2025 apareció sobre el escenario junto a Anne Hathaway. Al presentar uno de los galardones, la icónica editora apeló a la complicidad del público llamando a la actriz 'Emily', en un guiño directo a su papel en 'El diablo viste de Prada', que sirvió para celebrar el histórico vínculo entre Wintour y el personaje de Miranda Priestly. El triunfo de Autumn Durald Arkapaw como primera mujer en la historia de la Academia en liderar la categoría de mejor fotografía por 'Los pecadores' también puso a la grada en pie, tras un discurso en el que invitó a todas las mujeres del auditorio a compartir su triunfo poniéndose de pie. "Sin vosotras yo no estaría aquí", dijo mientras era ovacionada en el teatro Dolby. Informa Efe.

Una gala que se prestó a la denuncia Trier conmovió al auditorio con un mensaje cargado de ternura y compromiso. Tras recoger el galardón a mejor película internacional por 'Valor sentimenta', evocó la sabiduría del novelista James Baldwin para recordar que el cuidado de la infancia es una responsabilidad universal, que debe estar por encima de cualquier directriz política. Lejos de la frialdad de otros escenarios, como los pasados Globos de Oro, la gala se prestó para las reivindicaciones políticas, pero también para el humor. Mucho más divertido y con mayor soltura que en la pasada edición se pudo ver a Conan O'Brien, quien condujo con maestría una ceremonia que avisó que tendría de todo: risas, crítica y un escenario que celebró el potencial del cine pese a todo.

Javier Bardem, el más reivindicativo Precisamente el actor español se presentó ante los más de 3.000 invitados a esta ceremonia con el discurso más crítico y arrollador. Su compromiso con la actualidad ya se percibía desde su llegada a la alfombra roja, por la que se paseó luciendo una pegatina de "No a la guerra" y un pin que abogaba por la paz en Palestina. "No a la guerra y Palestina libre", exclamó Bardem antes de dar paso a la presentación del premio en la categoría a mejor película internacional. Otro de los momentos que caló hondo en la sensibilidad de la noche fue el protagonizado por David Borenstein, director del premiado documental 'Mr. Nobody contra Putin', quien transformó su ascenso al estrado en una sentida apelación a la Humanidad. "Hay algunos países en los que, en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!", dijo Borenstein en un discurso poderoso, al que le siguió un prolongado aplauso del público. Mientras, Paul Thomas Anderson dijo, al recoger el premio a mejor guión adaptado, que estamos dejando "un mundo muy alocado", pero mostró su esperanza en que las generaciones futuras "traigan un poco de luz a este mundo". Informa Efe.

La política recupera espacio en la gala de los Oscar con un mensaje al fin de la guerra La 98 edición de los premios Óscar recobró este domingo el pulso político, con varias proclamas exigiendo el fin de la guerra, además de homenajes que recordaron a estrellas fallecidas como Rob Reiner o el icónico Robert Redford. Desde el discurso de apertura hasta los agradecimientos de las categorías principales, figuras de la talla del español Javier Bardem o el director noruego Joachim Trier aprovecharon sus minutos frente al micrófono para denunciar el tenso contexto geopolítico internacional. Esta ceremonia, más allá de los galardones, también se esperaba con expectación para ver si Hollywood rompía su silencio sobre la situación actual, tanto dentro como fuera de las fronteras del país. Informa Efe.

'Una batalla tras otra', Oscar a Mejor Película Seis Oscars se ha llevado esta noche la película de Paul Thomas Anderson y entre ellos el premio gordo, a Mejor Película. "¡Menuda noche, vamos a tomarnos un martini!", ha dicho PTA tras recoger el premio. La película de Warner Brothers ofrece inquietantes paralelismos con la actualidad, pese a que el director ha restado importancia a su carga política. El gag final con Conan O'Brien también ha sido un guiño a la película. 'Los pecadores' se ha llevado 4 premios.

El reencuentro Ewan Mc Gregor y Nicole Kidman presentan el Oscar a mejor película cuando se cumplen 25 años del estreno de 'Moulin Rouge'

Y el Oscar a Mejor Actriz es para Jessie Buckley, por supuesto La irlandesa Jessie Buckley ha ganado su primer Oscar por interpretar a la mujer de William Shakespeare en 'Hamnet'. Buckley se lo ha dedicado a su hija de ocho meses, a la directora Chloe Zhao y a la autora de 'Hamnet', la escritora Maggie O'Farrell. "Hoy en el Reino Unido es el Día de la Madre y le quería dedicar el premio al delicioso caos que supone serlo. Todos venimso de un linaje de mujeres creativas". Basada en la aclamada novela homónima de Maggie O’Farrell protagonizada por William Shakespeare y sobre todo por quien fue su esposa, Agnes (o Anne) Hathaway, ‘Hamnet’ narra la angustia experimentada por la pareja tras el fallecimiento de su hijo de 11 años. Y la carga emocional de la película recae en la propia Buckley, que interpreta a Hathaway con crudeza e intimismo excepcionalmente elocuentes, usando su rostro como vehículo a bordo del que transmitir primero la ferocidad de la pasión, después el entusiasmo de la maternidad y, por último, el dolor insoportable del duelo.

Oscar para el protagonista de 'Los pecadores', Michael B Jordan Michael B Jordan, la estrella de 'Black Panther', ha recogido muy emocionado su Oscar a mejor actor. Se ha acordado de sus antecesores: Sidney Poitier (el primero en llevárselo), Hattie McDaniel, Halle Berry, Denzel Washington o Mahershala Ali. Otra derrota para Timothée Chalamet. Premio grande para 'Los pecadores', que llegaba a la gala con 16 nominaciones, todo un récord.