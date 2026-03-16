El Palau lanza un clamor musical por la paz para su próxima temporada

La paz vertebrará la próxima temporada 2026-27 del Palau de la Música Catalana, casa del Orfeó Català. El 28 de septiembre se inaugurará oficialmente con un concierto en homenaje a Pau Casals, en el 150 aniversario de su nacimiento, gran músico y referente universal defensor de la dignidad humana. También conmemorará el 200 aniversario de la muerte de Beethoven con la integral de sus sinfonías en cuatro conciertos y una presencia destacada de sus obras en la programación, que también incluye su ópera 'Fidelio' en versión concierto.

"La música no es solo entretenimiento, es una herramienta que une personas y culturas. Hace que nos escuchemos los unos a los otros", ha señalado Joaquim Uriach, presidente de la Fundación Orfeó-Palau. Tras el éxito del Orfeó en Los Ángeles ha anunciado una gira europea del Orfeó Català y el Cor de Noies con la New York Phil, la nueva formación de la que Dudamel será titular a partir de la próxima temporada. “No paramos de retos, siempre hay picos que subir que nos ayudan a superarnos y a crecer tanto artística como organizativamente”, ha señalado Uriach.

Esta temporada estará plagada de grandes formaciones, directores y solistas. Entre las batutas figuran Currentzis, Rattle, Gatti, Salonen, Gardiner, Heras-Casado, Mäkelä y Pons, y entre las grandes voces, Sierra, Bartoli que actuará con el pianista Lang Lang, Devielhe, Orlinski, Flórez, Fagioli y el regreso de Pape. Además, entre los solistas cabe señalar los pianistas Javier Perianes, Leif Ove Andsnes, el ciolonchelista Gautier Capuçon y las violinistas Julia Fisher y Lisa Batiashvili.

Bayreuth en el Palau

Las valquirias que decoran el Palau sintonizarán con Wagner a tope en uno de los ocho conciertos extraordinarios con el concierto de la Orquesta del festival de Bayreuth, con una selección de la Tetralogía dirigida por Heras Casado el próximo 29 de agosto. La Franz Schubert Filharmonia con el Cor Madrigal y solistas catalanes dirigidor por Edmon Colomer ofrecerán ‘El Pessebre’ de Casals por Navidad. RIAS Kammerchor y Akamus interpretarán ‘El Mesías’ de Händel. Le Concert des Nations con la Capella Reial ofrecerán la ‘Missa Solemnis’ de Beethoven. En colaboración con Ibercamera, la Filarmónica Joven de Colombia, dirigida por Orosco-Estrada debutará en el Palau con obras de Rachmaninov y Stravinski, y Currentzis ofrecerá con su formación Utopia la ‘Pasión según San Mateo’.

Hoy se han presentado 35 conciertos de Palau 100, Palau Òpera, Grans Veus y Concerts Extraordinaris a los que se sumarán los de otros ciclos que se presentarán el próximo 4 de mayo y que acabarán sumando los 200 conciertos que el Palau de la Música acogerá la próxima temporada 2026-27.

El concierto inaugural dedicado a Pau Casals será "muy diferente a lo habitual", ha señalado Joan Oller, director general del Palau. "Estará centrado en la figura de Casals a través sus diferentes caras y contará con diferentes formatos". El Casals compositor contará con sus obras para coro interpretadas por la Escolania Montserrat que también estrenará una nueva versión ‘El cant dels ocells’ creada por Bernat Vivancos. El Quartet Casals interpretaeáel 'Quinteto para cuerdas en Do mayor' con el violonchelista Pablo Ferrández que también ofrecerá la 'Suite para violonchelo núm 1' de Bach. El concierto concluirá con la interpretación en catalán del cuarto movimiento de la 'Novena' de Beehtoven, ese canto a la fraternidad entre los humanos tan necesaria hoy que la Sinfònica del Vallès y el Orfeó Català interpretarán dirigidos por Xavier Puig.

Grandes orquestas

La filarmónica de Londres la Orquesta Pilharmonia, la de la Radio alemana, la del Concertgebouw, la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la de Hong Kong, con Tarmo Peltokowski, un jovencísimo director; la Neederlands Phil, la San Diego Orchestra, The Constellation Choir & Orchestra, que capitanea Gardiner tras su salida de Les Arts Florissants y la Sinfònica del Liceu participarán en la temporada. También la OBC también tendrá presencia con un programa donde destaca el estreno de la ‘Cuarta sinfonía’ de Brotons.

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Pasiones y ópera

El 300 aniversario de la 'Pasión según San Mateo', gran obra sinfónico-coral muy vinculada al Palause celebrará con una interpretación de la obra con la Orquesta Barroca de Friburgo y el Cor Infantil del Orfeó Català. En cuanto a los títulos de este año de Palau Ópera destaca ‘Fidelio’ la únia ópera de Beethoven con la Orchestre Révolutionaire et Romantique y el Coro Monteverdi dirigidos por Heras-Casado. El ciclo estrenará en España de dos obras de Händel. Por un lado, ‘Riccardo Primo’ con Orlinski y Les Arts Florissants. Por otro, ‘Alessandro’ con Emöke Barath, Núria Rial y Vespres d’Arnadí. ‘Agripina’, otro Händel con Julia Lezhneva y Magdalena Kozena, completa la programación.