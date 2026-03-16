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Los premios de Hollywood

"Es un empate, no estoy de coña": el séptimo premio 'ex aequo' en la historia de los Oscar

Los cortometrajes 'The singers' y 'Two people exchanging saliva' compartieron galardón, una situación que solo se había producido seis veces en las 97 ediciones anteriores

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Los responsables de 'The singers' y 'Two people exchanging saliva' bromean con sus estatuillas tras el empate.

Los responsables de 'The singers' y 'Two people exchanging saliva' bromean con sus estatuillas tras el empate. / Armando Arorizo / EFE

Rafael Tapounet

Rafael Tapounet

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Uno de los momentos más singulares de la gala de la 98ª edición de los Oscar se produjo cuando el actor y cómico Kumail Nanjiani anunció el ganador del premio al mejor cortometraje de ficción. "Es un empate, no estoy de coña", dijo después de abrir el sobre. Las películas 'The singers' y 'Two people exchanging saliva' compartieron el galardón, una situación que solo se había dado antes seis veces en los casi 100 años de historia de los Oscar. "Ni siquiera sabía que esto pudiera pasar", confesó el director de 'The singers', Sam A. Davis.

A diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en la gala de los Goya del año pasado, cuando 'El 47' y 'La infiltrada' se hicieron 'ex aequo' con el premio a la mejor película en un final bastante confuso, en esta ocasión Nanjiani anunció desde el primer momento que había un empate; a continuación, dio el nombre de uno de los ganadores -'The singers'-, para que el equipo subiera a recoger la estatuilla y tuviera "su momento", y luego el del otro –'Two people exchanging saliva'-. "Es irónico que el Oscar al mejor cortometraje vaya a durar el doble que los otros", bromeó el presentador.

La primera vez que se produjo un empate en las votaciones de los premios de la Academia fue en 1932 y la última hasta ahora había sido en 2013. Estos son los seis anteriores galardones 'ex aequo' en la historia de los Oscar:

Mejor actor en 1932: lo compartieron Fredric March, por 'El hombre y el monstruo', y Wallace Beery, por 'El campeón'.

Mejor cortometraje documental en 1950: 'A chance to live' y 'So much for so little'.

Mejor actriz en 1969: empate entre Katharine Hepburn, por 'El león en invierno', y Barbra Streisand, por 'Funny girl'.

Mejor documental en 1986: 'Artie Shaw: Time is all you’ve got' y 'Down and out in America'.

Mejor cortometraje de ficción en 1995: 'Trevor' y 'Franz Kafka’s It’s a wonderful life'.

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Mejor sonido en 2013: 'Skyfall' y 'La noche más oscura'.

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