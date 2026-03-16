Oscar 2026: Un reparto aún más previsible que de costumbre

La entrega de los Oscar necesitaría de cualquiera de los guionistas que trabajó con Alfred Hitchcock o, en tiempos más recientes, del más imaginativo Charlie Kaufman. Solo así se sacarían de encima esta sensación tan previsible que tiene casi siempre; este año aún más. Desde los intereses españoles se sabía que 'Sirat' lo tenía muy difícil en cualquiera de las dos categorías en las que estaba nominada. Y se sabía también qué títulos iban a arrebatarle el Oscar a la mejor película internacional ('Valor sentimental') y al mejor sonido ('F1: La película'). Ambos estaban más que cantados.

Lo mismo que la mayoría de las estatuillas obtenidas por 'Una batalla tras otra', la gran favorita, la más laureada. 'Los pecadores' corría el peligro de ser el filme más nominado de la historia y que se fuera de vacío, pero la película sobre los vampiros del sur racista de los años 30 se ha beneficiado de esa sensación de corrección que tienen los votantes de la academia hollywoodiense. Timothée Chalamet tendrá que esperar a otra ocasión –la tendrá seguro, porque su carrera parece diseñada para acabar triunfando en los Oscar más pronto que tarde–, porque Michael B. Jordan representa el liderazgo del nuevo 'star system' afroamericano. Quien fuera el superhéroe Black Panther y el hijo de Apollo Creed –el buen amigo de Rocky Balboa– ha obtenido el Oscar al mejor actor por combatir vampiros y por encarnar a dos personajes en el mismo filme, los gemelos procedentes del Chicago de Al Capone que plantan cara al poder blanco en el sur de Jim Crow.

Tampoco había rival para la Jessie Buckley de 'Hamnet', el filme sobre la esposa de Shakespeare y la gestación trágica de 'Hamlet' que gira alrededor de su magnética interpretación. Ni para la Amy Madigan de 'Weapons', que ha logrado su primer Oscar a la edad tardía. Ni, dado su fulgor comercial, 'Las guerreras K-Pop' como mejor filme de animación. Ni, teniendo en cuenta el contexto geopolítico que vivimos, el premio al mejor documental para 'Mr. Nobody against Putin', un filme que desnuda algunas de las mentiras del mandatario ruso y que sagazmente 3Cat emite este martes en su espacio 'Sense ficció'. Ni, como acostumbra a pasar siempre –ocurrió en los recientes Goya con 'Sirat'–, los premios técnicos de consolación para esa película que luce en el diseño de producción, maquillaje y peluquería y vestuario: este año el 'Frankenstein' de Guillermo del Toro (sin rival en este sentido porque '¡La novia!', la película sobre la novia de Frankenstein, no entraba en las listas de este año y en la próxima edición nadie se acordará de ella).

Derrotados, pero sin sorpresa: 'El agente secreto', la directora Chloé Zhao, Emma Stone, Leonardo Di Caprio. Relativa sorpresa: el premio al mejor actor de reparto para Sean Penn. Si los Oscar fueran una quiniela futbolística, serían muchos los que habrían logrado el pleno al 15. La ventaja es que una quiniela no es tan previsible como este año lo han sido los premios del cine estadounidense.