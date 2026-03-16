Oscar 2026: Oliver Laxe considera "muy justos" los premios y asegura que la Academia de Hollywood le pide más de su "movida"

Sin premio pero "muy feliz". Así es como Oliver Laxe, director de 'Sirat', abandonó la gala de la 98ª edición de los Oscar. La película española no pudo convertir en estatuilla ninguna de las dos nominaciones que tenía -en las categorías de mejor filme internacional y mejor sonido-, pero el cineasta gallego aseguró que el palmarés le había parecido "muy justo" y que la experiencia de competir por los premios de Hollywood había sido altamente satisfactoria.

"Me siento muy contento, aunque no sé por qué la verdad -declaró Laxe a los medios durante la fiesta de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales hispanoamericanos (EGEDA) a la que acudió después de la ceremonia en el Dolby Theater de Los Ángeles-. Me han gustado los premios, sinceramente. Me parecen muy justos y me he alegrado mucho por Joachim". Joachim es Joachim Trier, director de 'Valor sentimental', la producción noruega que se llevó el Oscar a la mejor película internacional. "La verdad es que es un tío exquisito. Es un gran cineasta y se lo merece", añadió.

El director de 'Sirat' admitió que sí sintió una pequeña frustración cuando se anunció que el premio al mejor sonido era para 'F1: la película', dejando así sin recompensa al primer equipo íntegramente femenino que aspiraba al galardón, integrado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Pradera. "Me hubiera gustado el sonido, sí. Ahí teníamos opciones. Pero bueno, competir contra Apple ya es ganar... Estos pequeños mamíferos molestando al dinosaurio, ya me ha gustado eso", apuntó Laxe. "Sabíamos que esto era algo muy difícil -añadió Yasmina Praderas-, y ya el hecho de estar donde hemos estado ha sido una oportunidad brillante para nosotras".

"Este rollo tuyo nos gusta"

De su paso por los Oscar, Laxe destacó que ha salido con "más confianza" en sus propias intuiciones y en su manera de hacer películas. "Se ha demostrado que un cine mas frágil, no académico, mas sensorial, tiene su lugar y que ahí hay una cantera donde picar", afirmó. Y valoró la respuesta entusiasta de la gente de la Academia de Hollywood ante una propuesta tan radical como la suya. "Nos siguen dando amor y me dicen: 'Danos más de esta movida tuya; este rollo tuyo nos gusta'".

Más allá del palmarés, el director gallego aseguró que la gala le había encantado -"me ha parecido muy divertida, con todos los chistes, y además defendiendo el cine"- y tuvo palabras de sincera admiración para Javier Bardem, que tanto en la alfombra roja como a la hora de entregar un premio (el Oscar a la mejor película internacional, precisamente), quiso dejar clara su posición en contra de la guerra y a favor de la causa palestina. "Este sí que es un actor. Cómo se ha plantado, con la energía del cuerpo y lo que ha dicho de primeras. Cómo le ha dado la vuelta a la gala. Bravo. Bravo, Javier", comentó Laxe, que en el elegante traje negro con ‘cuello Mao’ con el que llegó a la ceremonia también lució un pin con la sandía que se ha convertido en símbolo de apoyo al pueblo palestino.