Estas han sido las mejores imágenes de la gala de los Oscar 2026: del homenaje a Reiner a la recreación de 'Pecadores'

La edición de este año de los Oscar vio cómo 'Una batalla tras otra' coronó su extraordinaria temporada de premios al llevarse este domingo el máximo galardón a la mejor película, mientras que la aclamada "Pecadores" también cosechó éxitos.

Fue una noche particularmente reñida, llena de actuaciones impresionantes,bromas, alta costura en la alfombra roja y discursos que han emocionado a Hollywood.

La gala de los Oscar dejó varios momentos memorables, desde números musicales hasta un inusual empate en el mejor corto de acción real.

La ceremonia arrancó con una espectacular recreación de la película 'Pecadores', con Miles Caton interpretando "I Lied to You" junto a la bailarina Misty Copeland. También el grupo ficticio HUNTR/X de 'Las guerreras k-pop' interpretó "Golden", tema que terminó llevándose el premio a mejor canción original y que se convirtió en la primera canción de K-pop en ganar en esa categoría.

Jessie Buckley recibe el Oscar a mejor actriz protagonista por su papel en 'Hamnet' / PATRICK T. FALLON / AFP

La política también tuvo protagonismo sobre el escenario, con mensajes contra la guerra y llamamientos a la responsabilidad de los líderes, mientras varios ganadores aprovecharon sus discursos para reflexionar sobre el mundo actual.

Noticias relacionadas

La ceremonia incluyó además un emotivo recuerdo a Rob Reiner, en el que Billy Crystal rindió homenaje a su amigo y Barbra Streisand cantó "The Way We Were" en recuerdo de Robert Redford. Entre bromas de Conan O'Brien y avances de próximas producciones de 'Star Wars', 'Marvel' y 'El diablo viste de Prada 2'—, la gala combinó espectáculo, reivindicación y nostalgia en una noche llena de guiños a la industria y a su legado.