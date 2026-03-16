Mackie el Navaja regresa al Grec: 'L'Òpera dels tres rals' conmemorará los 50 años del festival y el Teatre Lliure

Una acción en el Teatre Grec a cargo de varios actores ha servido para presentar hoy ‘L’Òpera de tres rals’, el espectáculo inaugural del próximo Festival Grec el próximo 29 de junio y de la nueva temporada del Teatre Lliure, el próximo 17 de septiembre. Ambos celebran 50 años y quieren conmemorarlo a lo grande con esta coproducción de esta obra universal de Bertolt Brecht y Kurt Weill que dirigirá Marta Pazos, que curiosamente también cumple 50 años. “Hace mucho tiempo que deseaba montar esta obra musical que no está compuesta para cantantes de ópera sino para actores que canten”, ha destacado Pazos, que contará con Dani Espasa como director de una orquesta de diez músicos. Pazos triunfó en el Lliure la temporada pasada con 'El público', de Lorca y en el Liceu en 2023 con 'Alexina B.', de Raquel García Tomás.

El Festival Grec y el Teatre Lliure celebrarán conjuntamente sus 50 años de vida con ‘L’òpera de tres rals’, de Bertolt Brecht, una obra que inaugurará el Grec los días 29 y 30 de junio y 1 de julio y abrirá la temporada del Lliure del 17 de septiembre al 12 de octubre. / Andreu Dalmau / EFE

Un variado reparto defenderá esta propuesta protagonizada por Nao Albet en el rol del gangster y proxeneta Makie el Navaja que cuenta con Miriam Moukhles, Eduard Farelo, Marta Bernal, Júlia Truyol, Roc Bernadí, Arnau Boces, Pablo Capuz, Marc Domingo Carulla, Joan Esteve, Clara Mingueza y Biel Rosell. “Es un elenco transgeneracional, con gente que ha tenido una relación diversa con el Lliure”. Farello y Albet, por ejemplo han hecho 17 y 14 montajes con el Lliure, por ejemplo, pero también hay personas que nunca han actuado ni el Grec ni en el Lliure, algo que aportará frescura, según la directora que también estrenará en el Liceu una nueva versión de ‘Las bodas de Fígaro’ este verano.

“Tanto el Festival Grec como el Lliure surgieron del impulso de gente joven que quería romper con una época" Marta Pazos

Para 'L'Òpera de tres rals' ha seleccionado a los intérpretes con el objetivo de crear una compañía "que refleje la evolución de España del último medio siglo". A todos les exige dar el máximo en los ensayos que ya han empezado. Han de ser unos “auténticos atletas del escenario”, apunta Pazos. “Tanto el Festival Grec como el Lliure surgieron del impulso de gente joven que quería romper con una época y hacer cosas diferentes tras la muerte del dictador que tenía España” , ha recordado. Espera conectar de nuevo con ese espítitu a través de esta nueva producción.

Explosiva e irreverente

'La ópera de los tres centavos' es una antiópera, una creación explosiva e irreverente que fue rupturista en su época. Pazos quiere recuperar esa esencia y promete una versión “trepidante y cabaretera”. El texto, con traducción al catalán de Marc Rosich, sonará muy actual, adelanta. Entre los temas que aparecen en ‘L’òpera de tres rals’ destaca “la comercialización de la pobreza” y la búsqueda de ese color que le han robado a la gente es algo con lo que juega la directora para generar la plástica escénica.

La música mezcla lo culto, el jazz y lo popular. "Musicalmente es una parodia de la ópera, hay mucho de teatro musical pero toda la partitura es arriesgada, no es una pieza fácil para los músicos", comenta Dani Espasa que ha crecido con esta obra. "La última vez que se hizo en Barcelona, también en el Grec con puesta en escena de Bieito, colaboré con el proyecto", recuerda. "Fue mi primer gran trabajo cuando tenía unos 27 años, la misma edad que Brecht y Weill más o menos cuando hicieron este título que es una gran gamberrada que se mantiene plenamente actual", dice el músico.

Magnitud

Estrenada en Berlín en 1928 esta cañera pieza de cabaret es una crítica atroz al capitalismo que denuncia las relaciones de poder en una sociedad desigual hundida en la miseria, la corrupción y la violencia estructural. Su popularidad superó pronto Alemania país que ambos creadores abandonaron años más tarde ante el auge del nazismo. “En el mundo actual una obra como esta tiene todo el sentido y más vinculada al nacimiento del Grec y del Lliure”, destaca Pazos que conecta esta pieza con uno de los primeros montajes del Lliure: ‘Ascenció i caiguda de la ciutat de Mahagony’, de Brecht con una orquesta dirigida por Carles Santos. Además, 'L'Òpera de tres rals' fue el último espectáculo de la desaparecida Orquestra de Cambra del Lliure, una coproducción con el Grec dirigida por Calixto Bieito en 2002 que hizo gira por Europa.

Según Xavier Marcè, responsable de Cultura i Indústries Creatives de Barcelona, la coincidencia del aniversario del Lliure y del Festival Grec ha permitido hacer "cosas de magnitud y de ciudad importante". Para él la obra 'L'Òpera de tres rals' es importante en estos momentos porque "habla de justicia, de barrios, de redención y de muchas cosas que hallamos en día en nuestra ciudad". Leticia Martín, directora del Festival Grec, asegura que este nuevo montaje mostrará "un Brecht completamente diferente". Y Julio Manrique, director del Teatre Lliure, ha señalado que la celebración del 50 aniversario animará "a mirar al futuro con esperanza". Y con el eco de la archiversionada balada de Makie el Navaja.