El Kremlin elude opinar sobre el Oscar a 'Mr. Nobody contra Putin': "No he visto la película"

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, eludió opinar sobre la concesión del Oscar al mejor documental a la película 'Mr. Nobody contra Putin' , de David Borenstein y Pável Talankin, con el argumento de que no ha visto el filme, según informa la agencia Efe. "No puedo opinar al respecto porque no he visto la película", respondió Peskov a una pregunta sobre la cuestión, y agregó que para decir algo sobre el filme, necesita "al menos entender de qué se trata". "Por lo tanto, me abstendré de hacer comentarios por ahora", concluyó.

En febrero, después de que se anunciaran las nominaciones al Oscar, Peskov ya señaló que en el Kremlin aún no habían tenido la oportunidad de ver la película, que documenta la radicalización nacionalista de la enseñanza en las escuelas rusas tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

Cómo perder un país

La película se basa en los vídeos grabados durante dos años por Pável Talankin, un profesor de una escuela en el pueblo de Karabash, región rusa de los Urales de Cheliábinsk, a 1.400 kilómetros al este de Moscú, que abandonó el país y se llevó consigo las imágenes. Bajo la dirección del documentalista estadounidense David Borenstein, Talankin grabó el día a día en la escuela rusa: asambleas escolares, reuniones, clases, etcétera. La película se estrenó el 25 de enero de 2025 en el Festival de Cine de Sundance, donde ya ganó el premio especial del jurado.

En el momento de subir a recoger el Oscar por 'Mr. Nobody contra Putin', Borenstein pronunció uno de los discirsos de mayor calado político de toda la gala, al trazar un paralelismo entre la deriva hacia el autoritarismo personalista que ha experimentado Rusia y lo que está ocurriendo en Estados Unidos. "La película trata sobre cómo se pierde un país -explicó-. Se ve en el metraje que se puede perder un país a través de centenares de pequeños actos de complicidad. Cuando un gobierno asesina a personas en las calles de nuestras principales ciudades, cuando guardamos silencio, cuando los oligarcas toman el control de los medios y controlan cómo los producimos y consumimos en el audiovisual. Todos nos enfrentamos a una elección moral, pero incluso un don nadie es más poderoso de lo que pueden pensar ustedes".